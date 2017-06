El triplete del 'Chapo' Sánchez

El nacimiento de su hija María, y los campeonatos de la Liga MX y la Copa MX son los mayores logros del lateral derecho

GUADALAJARA, JALISCO (23/JUN/2017).- La emoción de Jesús Sánchez al recordar el semestre que tuvo con el Guadalajara y su vida personal, por momentos provoca que la garganta le juegue una mala pasada, las palabras salen con dificultad, al tiempo que los ojos se llenan de lágrimas. No puede con tanta felicidad.

Hay en especial una que nada tiene que ver con el futbol. Y es que un día después de ganar el título con Chivas, el de Caborca debutó como padre, pues nació la esperada María.

“Chapo” recordó todos los momentos negativos por los que tuvo que pasar para disfrutar de la gloria, saborear las mieles del triunfo, y aseguró que vale la pena, porque hoy es muy feliz, ya que fue un semestre en el cual conquistó el triplete al ganar la Copa MX, la Liga MX y el mejor regalo que le ha dado la vida, su hija María.

Si se debe culpar a alguien del éxito obtenido por “Chapo”, esa es María, así lo dijo el propio jugador, ya que ella provocó desde que anunció su llegada, que todo marchara mejor en lo futbolístico y el resultado hoy está a la vista, siendo de los mejores en su posición. “El mejor regalo que me ha mandado Dios es ella, sin duda, lo estoy disfrutando cada día que pasa, es todo gracias a ella. Desde que supe que nacería no tuve dudas que vendrían muchas bendiciones, la primera y principal ella, luego el título, gracias que llegaron juntos y traía torta bajo el brazo”.

Sánchez precisó que ha vivido días extraordinarios en todos los sentidos, lo mejor es que ha sido siempre al lado de quienes estuvieron en los momentos complicados, sus seres queridos, porque ellos jamás dudaron que lograría sus metas. “Ha sido una bendición todo lo que he vivido, el nacimiento de mi hija, el poder compartirlo con mis seres queridos, mi familia, esposa, mis padres que aguantaron todo, me apoyaron sin pensarlo dos veces y sin duda alguna, se lo merecen todo por su lealtad”.

Tiene deuda pendiente

Sánchez mencionó que el sentimiento le gana porque siempre le hizo una promesa a su madre, quien lo apoyó desde pequeño para que fuera jugador, así que con el título dio un abono a lo mucho que le debe.

“Desde pequeño le dije a mi mamá que sería jugador profesional. Ella me apoyó, me intentó dar todo siempre, me dieron alas para volar, nunca me las cortaron, por eso lo festejo diario con ellos, porque es de ellos. Aquí está el resultado de todo el esfuerzo”.

Su padre tampoco se queda fuera de ese agradecimiento, porque él fue pieza fundamental también, vivieron de todo, trabajaron duro para darle siempre lo que necesitó en busca de cumplir el sueño. “Sin duda alguna esto es un poquito de todo lo que les debo, hicieron un sacrificio grande desde que era chico, se lo merecen, esto y más, porque sin duda alguna ellos son los verdaderos campeones. Soy un afortunado en todos los aspectos”.

El “Chapo” ha incursionado en los negocios, ya se dio tiempo de estar en su taquería en Caborca, Sonora, donde ofreció una firma de autógrafos para sus clientes, algo que también quería hacer desde hace tiempo. “(Estoy) inmensamente contento por todo lo que me está sucediendo en todos los aspectos, por lo logrado. La verdad disfruto mucho lo que estoy viviendo, ya saqué todo lo que traía, el sentimiento era grande y ya salió”.