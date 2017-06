Realizan homenaje a Ignacio 'Cuate' Calderón

Trabajadores del Seguro Social y decanos del periodismo reconocen su trayectoria

GUADALAJARA, JALISCO (22/JUN/207).- En honor a su gloriosa trayectoria como futbolista mexicano y su labor en pro del futbol tapatío, el ex portero del Guadalajara y figura del Campeonísimo, Ignacio “Cuate” Calderón fue homenajeado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y la institución de Decanos del Periodismo.

Entre aplausos y porras de sus familiares y amigos más allegados, Calderón González recibió una placa conmemorativa en reconocimiento a su carrera, además de una fotografía enorme en la que figura al lado del astro brasileño Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, con quien tuvo la fortuna de compartir la cancha.

Durante el homenaje, el “Cuate” Calderón se dijo feliz por todas las alegrías que ha tenido durante este año, ya que además de haber sido reconocido como uno de los grandes futbolistas tapatíos de la historia, Chivas, el equipo de sus amores, es el actual campeón del futbol mexicano y por si fuera poco el próximo mes de noviembre será inducido al Salón de la Fama del Futbol Mexicano.

“Es un honor que después de tanto tiempo de retirado me reconozcan por lo que hice en los tres grandes equipos en los que milité, estoy muy contento y agradezco a Dios que me ha dado tanto. Vino toda mi familia, hijos, nietos y hasta mis compadres, esto lo hizo muy emotivo. Hasta el último día que Dios me conceda quiero seguir ligado al futbol, éste ha sido un año maravilloso, en primer lugar porque el equipo con el que me di a conocer ha sido campeón de Liga y Copa, además me hacen este reconocimiento y en noviembre me llaman al Salón de la Fama”.

PARA SABER

Ignacio Calderón es uno de los pocos jugadores que militó en tres equipos tapatíos al jugar para Chivas, Leones Negros de la UdeG y Atlas. El otrora portero de la selección mexicana se convirtió en el fichaje más caro de la Liga en la década de los setentas, cuando fue traspasado de las Chivas a los Leones Negros por la cantidad de tres millones de pesos, cifra récord en aquellos días.

EL INFORMADOR / FELIPE ROMERO