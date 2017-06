Diego Cortés peleará con 'Chapo' la titularidad

El lateral derecho tendrá la oportunidad de debutar profesionalmente con Chivas

GUADALAJARA, JALISCO (22/JUN/2017).- En cuanto terminó el Clausura 2017, Diego Cortés recibió la noticia del cuerpo técnico que encabeza Matías Almeyda, que no contratarían a nadie en el régimen de transferencias como lateral por derecha para pelearle al "Chapo" Jesús Sánchez, ya que él recibiría la oportunidad de debutar con la confianza del pastor.



Cortés, en la pretemporada que realiza el equipo en Cancún, dice estar motivado, con muchas ganas de trascender en todos los aspectos y el que Almeyda le haya dicho que depende de él ganar minutos en el semestre, lo deja con un compromiso doble.



"Con mayor razón, es una gran confianza la que me da Matías de su parte, me queda responderle para que siga dando confianza a los chavos. Hay que saber llegar en el mejor momento a la final, para cuando lleguen los seleccionados seguir peleando por un lugar en el equipo".



Sabe Cortés que el momento del debut llegará, está a días de hacerlo, para lo cual se prepara a conciencia porque dejar un buen sabor de boca y obvio, llenarse de más experiencia para ser un elemento de confianza para el cuerpo técnico.



"Quiero seguir aprendiendo, es el mejor equipo, hay mucho que aprender. Siempre pertenecer al mejor club, al mejor equipo de México es un compromiso y si ya se cumplió estar acá estar en la 17, la 20 y ahora el primer equipo, se debe pelear siempre por ser el mejor en la Copa y Liga".



El lateral derecho dijo lo vivido en el mundial Sub-20 le dejó mucha confianza, pero prefiere ver el presente y pensar en el futuro inmediato, porque es prometedor lo que le espera, solamente está en é aprovecharlo.



"El Mundial lo dejé en el pasado, una muy buena noticia llegar al primer equipo, Matías nos está dando esta muy buena noticia y le damos gracias, hay que aprovechar como él dice, disfrutar como lo ha mencionado, pero siempre con responsabilidad y compromiso".



Almeyda sostuvo una charla con todos los novatos, les aseguró que si sobresalen, se muestran mejor que un elemento consagrado, no tendrá problema en ponerlos a jugar, así que la última palabra la tienen los canteranos.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ