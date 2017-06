Consumo responsable, tendencia de las bebidas alcohólicas en el país

Se han visto progresos en cuanto al comportamiento de los mexicanos en el consumo responsable de alcohol

CIUDAD DE MÉXICO (30/JUN/2017).- La formalidad y el consumo responsable de bebidas alcohólicas son dos de los ejes centrales para Diageo, la firma inglesa propietaria de marcas como Don Julio, ello, sumado a la promoción del combate a la informalidad, explicó el director general de la firma en México, Erik Seiersen.

En entrevista con Notimex expuso que para la firma, México es uno de los países más importantes por lo que se busca promover la formalidad y el consumo responsable, ello, además de impactar a la nación positivamente con la generación de empleos e inversiones.

Recordó que Diageo tiene presencia en el país desde hace 20 años, y tan solo en mayo pasado anunció inversiones de 400 millones de dólares, mismos que a decir del directivo están por ejecutar, además de la generación de mil nuevos empleos para los próximos cinco años.

Lo anterior, añadió, demuestra la confianza de la firma en el país, que a decir del directivo, podría ser uno de las cinco naciones más importantes para la firma, ello, después de Estados Unidos, Inglaterra y la India.

En cuanto a la informalidad en el sector, expuso que es necesario ser críticos y detalló que 36 por ciento del mercado es informal, aunque reconoció que ha habido una importante reducción; sin embargo, no se puede aceptar ni un 1.0 por ciento de informalidad, debido a las afectaciones que representan para el sector, puntualizó.

En ese sentido, subrayó la importancia de regular al mercado, y con ello asegurar que los distribuidores formales tengan certezas, debido a que no solo es competencia desleal, sino que también se pone en riesgo a los consumidores.

A su vez, expuso que la firma es también una impulsora de acciones contundentes en materia de consumo responsable de bebidas alcohólicas, al respecto, ejemplificó campañas de difusión de riesgos como en Querétaro, en donde ya se exige casi en su totalidad la presentación de credencial de elector para asegurar que la venta de bebidas sea solo para quienes tienen más de 18 años.

Ello, además de campañas de concientización en la delegación Cuauhtémoc, en donde se desarrollan programas de educación tanto para quienes atienden puntos de venta, como para los meseros que trabajan en centros de consumo, así como capacitaciones a elementos policiales que implementa el operativo del alcoholímetro.

Además, la firma de un convenio con la Organización de las Naciones Unidas para el combate al uso masivo de bebidas alcohólicas, así como alianzas con el Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).

"Son programas de muchos años, de mucha inversión, pero nos ayudan a asegurar que no se culpe al alcohol cuando haya situaciones, sino que se vea como un aliado, fuimos promotores del alcoholímetro".

El directivo abundó que se han visto progresos en cuanto al comportamiento de los mexicanos en el consumo responsable de alcohol; sin embargo, siempre es necesario realizar mayores esfuerzos.

"Lo que tenemos que tener es una industria bien regulada y que todos aportemos para generar las buenas conductas en el tema del alcohol" y equiparó el uso del teléfono celular durante la conducción automovilística, lo cual genera un mayor número de accidentes que manejar con alcohol.

"No vamos a prohibir el uso de celulares, lo que vamos a hacer es educar, de que con el celular pierdes la capacidad de concentración, lo que tenemos que hacer es educar para evitar que la gente conduzca tuiteando, lo mismo es con el alcohol, lo que se debe modificar es las conductas".

Así, lo que se busca promover es el "fine drinking", o buen beber, es decir, el disfrute responsable de bebidas alcohólicas, en un ambiente seguro donde la meta sea la degustación de alimentos y bebidas, sin caer en temas de embriaguez.

"No es tomar por tomar, lo que tenemos que hacer es ser intransigentes y no apoyar una doble moral", en ese sentido ejemplificó el consumo de quienes viven en países desarrollados, cuyo consumo per cápita está en descenso, lo que no genera preocupación debido a que de los que se trata es promover un consumo moderado.

De lo que se trata, dijo, es que todas las categorías de alcohol tengan la misma penetración, en ese sentido explicó que las tendencias de consumo van variando; así, categorías como las de mezcal y ginebra están en crecimiento, y la innovación de las marcas también tiene que ver mucho en las preferencias de las personas.

Refirió que el mezcal tiene una importante capacidad de innovación debido a la diversidad de variedades de agave, con presencia no solo en Oaxaca, sino en Guerrero, Puebla y en Durango, por mencionar sólo algunos de los ocho estados en los que se produce.

"El mezcal tiene un gran futuro pero tiene que ser bien cuidado y todos nosotros tenemos una gran responsabilidad de cuidar la artesanía que se hace con el mezcal, hay que cuidar a las familias e ir en contra de lo industrial porque nos puede desaparecer lo auténtico mexicano".