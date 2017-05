Los tipos de parto

Cada situación es distinta a la hora de dar a luz, por lo que debes estar preparada para convertirte en madre

GUADALAJARA, JALISCO (04/MAY/2017).- Cuando por fin llega el momento tan especial para toda mujer, el parto, es necesario estar preparadas y haber elegido con anterioridad el método con el que se realizará; éste dependerá de lo que se busca, o muchas veces, no se tendrá la opción, pues por seguridad médica tanto para la madre como para el bebé, se deberá utilizar el recurso de una cesárea, una episiotomía, una ventosa o los fórceps.

Gracias a los progresos médicos actualmente existen muchos tipos de parto, a continuación hablaremos de ellos desde el punto de vista sanitario, ya que cada uno es único y especial, pues cada mujer y bebé poseen características diferentes por lo que el trato profesional se debe adecuar a éstos.

Natural. Se distingue por la carencia de alteración alguna tanto en la mamá como en el bebé por medicamentos, por lo que debes estar preparada para enfrentar los malestares propios de esta fase, para esto existen múltiples cursos, desde yoga hasta hipnosis. No todo es dolor con esta opción, quienes eligen este método lo hacen por sus beneficios: contacto inmediato con el pequeño, garantiza pulmón maduro para el recién nacido y el desarrollo de autoestima del bebé en el instante que nace. Para lograrlo, el doctor realiza su diagnóstico con base a los latidos del bebé y a la frecuencia e intensidad de las contracciones; además, se puede realizar donde la mujer guste, en el hospital o en su casa.

Una variedad del parto natural es con anestesia u otros medicamentos para el dolor. Cabe destacar, que esta forma de parto se da cuando el bebé viene con presentación cefálica, es decir, la cabeza se coloca en la pelvis; ésta es la posición correcta para dar a luz y significa pocos riesgos para ambas partes.

Agua. Es una modalidad del parto natural, ya que también el proceso es espontáneo. Cuando la madre pasa por la dilatación cervical mayor a 5 centímetros y siente contracciones intensas y constantes, etapas previas al nacimiento, es momento de comenzar la fase de hidroterapia. La madre debe entrar en una tina o piscina, donde circule el agua por medio de filtros a aproximadamente 37 grados, lo importante es que el vientre esté totalmente cubierto de agua. El padre, si así se desea, puede sumergirse también para apoyar a la mujer. El agua caliente ayuda a apaciguar los dolores mientras que al bebé lo hace relajarse. Es importante mencionar que este parto está libre de infecciones si se lleva de la manera correcta, pues es algo que suele preocupar a las madres.

Leboyer (o sin violencia). Esta es una modalidad natural que se caracteriza por la ambientación. Simplemente se busca no estresar al bebé y otorgarle una experiencia bondadosa fuera del útero, por lo que se crea un ambiente tranquilo a través de la imitación del útero de la madre. Esto se logra con poca luz, silencio y calidez. Así, el impacto entre el mundo intrauterino y extrauterino no será drástico para el bebé.



Cesárea. Debe ser aplicada cuando el bebé no está posicionado de la manera correcta, es decir, que esté con los pies o pompis hacia abajo o en posición transversal (recordemos que para que sea natural la cabeza debe estar abajo); o cuando surgen algunas emergencias como sangrado vaginal, infecciones virales que afecten al cuello uterino, tensión fetal o cavidad pélvica menor al tamaño del bebé. En estos casos, el doctor realizará una incisión en el abdomen de la madre en varias capas hasta llegar al útero para retirar al feto a través de dicha incisión. Existen dos tipos de cisura: longitudinal (ombligo al pubis) y transversal (nivel suprapúbico).

Después de retirar al bebé, se elimina la placenta y se sutura cada plano abierto.

No olvides que cada situación es diferente, así como cada madre y bebé lo es, por lo que debes reflexionar cuál parto se adecua más a las necesidades de ambos y prepararte para ese episodio tan bello para cada mujer que busca convertirse en mamá.