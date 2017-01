Guadalajara tendrá un banco público de células madre

Con un presupuesto de 37 millones de pesos, en dos meses estará abierto y trabajando

GUADALAJARA, JALISCO (09/ENE/2017).- Con el objetivo de tener en resguardo células madre con las que se pueda atender a la población en general, pero sobre todo a pacientes pediátricos, el jefe del Servicio de Hemato-oncología Pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara, Fernando Sánchez Zubieta, está preparando los últimos detalles para abrir un banco de cordón umbilical.

“En México, sólo hay un banco de cordón umbilical público, que está en la Ciudad de México, pero esos genes no son compatibles con los de Jalisco. Entonces, cuando un niño se me pone muy grave, pues lo que necesito es el cordón umbilical, por eso los diputados locales ya me dieron 37 millones de pesos para abrir un banco”, indicó Sánchez Zubieta.

Esta área, que podría ser el último recurso para muchos niños jaliscienses, se encontrará en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y, aunque no se consiguieron los 80 millones de pesos que se requerían, Sánchez Zubieta asegura que, aproximadamente, en dos meses estará abierto y trabajando.

“50 mil bebés nacen al año en Jalisco y 18 mil de esos nacen en los civiles, ¿y qué pasa con la sangre del cordón umbilical?, se va a la basura, así que yo tengo el proyecto de que todos sean donados para salvar vidas y que sea público, para que cualquier persona que necesite células madre para tratamiento pueda acceder a ellas”.

Para mantener el banco en funcionamiento se apoyarán de las cuotas de recuperación, debido a lo que implica tener cada cordón umbilical, “por cada uno, nos dan un millón 200 mil pesos y hay un fondo para guardar células madre. De cada 100 cordones umbilicales, cinco son buenos para donar, porque se necesita que estén limpios, que tengan un buen número de células madre y requieres una firma de consentimiento para que ese cordón sea de todo mundo”.

Según el especialista, el Servicio de Hemato-oncología Pediátrica recibe alrededor de 500 pacientes nuevos por año y se realizan entre 12 y 15 trasplantes de células madre. Además, sólo hablando de cáncer infantil, el Hospital Civil tiene un promedio de 72.8% de casos curados. Con este banco, se planea tener un porcentaje más alto de éxito.