Sin avance, retiro de topes irregulares

El proyecto para removerlos debía arrojar los primeros resultados en octubre; la Semov mueve el arranque para el próximo año

GUADALAJARA, JALISCO (26/DIC/2016).- La campaña que la Secretaría de Movilidad (Semov) anunció en septiembre pasado para retirar de las calles de la metrópoli miles de topes que carecen de autorización, no ha comenzado; a pesar de que se informó que arrancaría en cuestión de días y se prometieron los primeros resultados en el transcurso de un mes, se recorrió el inicio del proyecto para el próximo año.

“Hasta el momento ninguno (de los topes se ha retirado)”, admitió el director de Seguridad Vial de la Semov, Francisco Poe Morales, quien dijo que el arranque de la campaña se recorrió para el próximo año. La dependencia buscará este mes, conjuntamente con los ayuntamientos metropolitanos, establecer el calendario de acciones relacionados con el retiro de ese tipo de infraestructura vial.

“Apenas estamos tratando de identificar” los topes que fueron colocados de manera irregular, indicó el funcionario quien recordó que de los alrededor de 54 mil topes que hay en arterias de la metrópoli, tienen autorización sólo aproximadamente dos mil 900.

Dijo que cuando se abordó el tema con funcionarios de los ayuntamientos, le mencionaron que será necesario identificar los topes que no se utilizan, y en el caso de los que sí se usan y cuentan con autorización de la Semov y del municipio, se emitirán oficios para pedir a la persona que lo solicitó se encargue de darle mantenimiento: pintarlo y colocar señalización que indique su proximidad, de lo contrario se eliminarán.

“Apenas estamos tratando de identificarlos (los topes) tenemos oficios, pero son muchos y hay poca gente. Hay mucho trabajo el fin de año, es un ejercicio difícil. Nos toca a nosotros el proceso de lo que viene el próximo año y cerrar el ejercicio de este año”, justificó Poe Morales.

Dijo que buscarán que un grupo de funcionarios salga a las calles para identificar los topes que tienen en una lista “que vayan y chequen si siguen estando o no están, si están pintados o no están pintados y, luego, ya una vez identificados todos los que tenemos, los que no están identificados a quitarlos, o sea, los que no tienen permiso. Estamos en ese proceso ahorita, es un proceso que sí nos va a tardar un buen rato”.

El Ayuntamiento de Guadalajara participará en las acciones de retiro de topes en su territorio, acción que se prevé iniciará en el primer semestre de 2017, confirmó el director de Movilidad en el municipio, Mario Silva Rodríguez.

Actualmente se revisa la documentación de los topes que fueron autorizados y su ubicación, luego se hará una verificación en campo. El componente más importante del trabajo que se hará con la Semov, dijo el funcionario municipal, es analizar la utilidad de ese tipo de infraestructura vial.