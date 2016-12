La Semov y municipios frenan avalar más topes

Movilidad señala que no habrá nuevos permisos mientras no se regularicen los existentes

GUADALAJARA, JALISCO (26/DIC/2016).- A pesar de que hasta el momento no se ha eliminado ningún tope de los más de 50 mil irregulares que, se estima, existen en la metrópoli, el director de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad (Semov), Francisco Poe Morales, destacó que tanto la dependencia estatal como los ayuntamientos metropolitanos a últimas fechas no han avalado la colocación de ese tipo de infraestructura.

La dependencia anunció en septiembre una campaña para remover los topes irregulares en la zona metropolitana, sin embargo propuso la estrategia para 2017.

“En septiembre, el secretario (de Movilidad), Servando Sepúlveda, anunció que ni un tope más se autorizaba, sea justificado o no sea justificado, ningún tope se autoriza hasta que no veamos bien y pongamos orden en todos los topes de la ciudad. Para nosotros, esto ya es ganancia porque ya no se están poniendo topes nuevos”.

A finales de septiembre, autoridades de Semov informaron que de los alrededor de 54 mil topes que existen en las calles de la metrópoli, únicamente 5% cuenta con el aval de la dependencia. En una acción conjunta, esa instancia y autoridades municipales harán una revisión para dictaminar el retiro o sustitución de estos elementos que contribuyen a los congestionamientos vehiculares y a generar más contaminación, entre otros problemas.

Tope móvil no resultó funcional

Una posibilidad que han planteado autoridades para evitar la colocación de topes, por ejemplo, en el caso de escuelas, es instalar elementos móviles que operan sólo durante los horarios de ingreso y salida de los alumnos; el resto del día se circula en las arterias con normalidad. El año pasado se colocó un tope móvil en la calle Cuitláhuac, en el Barrio de Analco, pero no funcionó y fue retirado.

El tope colocado en junio de 2015 en la zona aledaña a la escuela primaria Lucio Blanco en Cuitláhuac, entre 28 de Enero y Cuautla, era pesado levantarlo para retirarlo y luego volverlo a colocar, explicó el presidente del Consejo Social del Barrio de Analco, Hugo Ricardo Hernández de Alba.

“Los padres no podían levantarlo porque era muy pesado, se suponía que era muy fácil. Lo levanté yo mismo y no se puede levantar tuvimos inconformidad con eso, no fue funcional… sí pedimos un tope aquí o reductores”.

El flujo vehicular es constante sobre la calle Cuitláhuac, las cebras peatonales están marcadas, pero es difícil cruzarlas. Hugo Ricardo se coloca en uno de esos pasos y de manera intermitente marca el alto a los automovilistas con el fin de que las personas y niños que salen de la escuela caminen de forma segura.

Analizan instalar reductores

El Ayuntamiento de Guadalajara labora criterios comunes analizar solicitudes de topes que se presenten en zonas de altos flujos peatonales y aunado a esto el planteamiento del municipio es no instalar topes, sino reductores de velocidad, previo dictamen.

“Lo que nosotros estamos haciendo es el trabajo en dos niveles, primero, en el mapeo de qué tenemos, cómo está la circunstancia en los distintos puntos de la ciudad para poder validar junto con Semov los topes que pudieron ser autorizados en su momento, y rastreando lo que en el municipio se tiene como antecedente”, indicó el director de Movilidad tapatío, Mario Silva.