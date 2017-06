Emiliano va por el triunfo en 'MasterChef Junior'

Si es el ganador, el tapatío asegura que usará el premio para estudiar gastronomía

GUADALAJARA, JALISCO (10/JUN/2017).- Este domingo 11 de junio en punto de las 21:30 horas al terminar el partido México vs Estados Unidos, será la gran final de “MasterChef Junior” por TV Azteca, donde Guadalajara es representada por Emiliano de 14 años, quien espera llevarse el primer lugar a casa. El monto económico es por un millón de pesos, y de ganarlo, lo utilizará para estudiar gastronomía, esa es su meta, convertirse en un chef profesional y hacer carrera en México, pues cuenta en entrevista que los expertos nacionales de la cocina siempre se van fuera del país y él quiere destacar aquí.

“Es indescriptible lo que sentí cuando me dijeron que iba a la final, estaba muy emocionado, con demasiados nervios y con muchos deseos de ganar. Los chefs vieron que pude cocinar bien”.

Agrega que el platillo que se le complicó más fue cuando le tocó cocinar tamales dulces, “se me olvidó ponerles el azúcar”, explica.

Emiliano llega la final con Rebekah y Diego, y para esta última entrega producción les tiene preparadas varias sorpresas para el desenlace de esta edición donde los jueces, Adrián, Betty y Benito serán aún más quisquillosos con los platillos que los pequeños les presenten. Sin embargo, Emiliano confía en su talento y su arma secreta.

“Los platillos que vamos a cocinar son una sorpresa, mi estrategia es no ponerme nervioso, sacar todo bien, probar todo, tocar la carne para que todo salga bien, si le falta algo, ponérselo. No soy experto, pero me salen muy bien los pescados y los mariscos, yo creo que me puede ayudar también que no me dejo presionar tan fácil”.

Finalizando el programa y la promoción de éste, Emiliano regresará a Tlajomulco para seguir con sus estudios de secundaria y comenzar a buscar opciones de escuelas para desarrollarse en la gastronomía.