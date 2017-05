Anette Michel seduce en MasterChef

El reality show ha impulsado a la actriz como una figura familiar de la televisión

GUADALAJARA, JALISCO (23/MAY/2017).- El éxito ya había tocado a su puerta años atrás, pero el programa “MasterChef” ha posicionado a la tapatía Anette Michel como una figura familiar de la televisión. No sólo es querida por sus fans y un público contemporáneo, los niños se le han entregado por completo a raíz de esta emisión y la presentadora no puede estar más contenta, así lo cuenta en entrevista donde anuncia varias sorpresas que se verán próximamente en este proyecto televisivo.

“MasterChef se convirtió —no me gusta mucho el término, pero bueno— televisivamente en un fenómeno, principalmente porque lo ve toda la familia. Ves desde niñitos de tres años, hasta los abuelitos felices con el programa. Y claro, eso conlleva una enorme responsabilidad, porque soy parte de la imagen del mismo al igual que con los chefs”.

Anette agradece la oportunidad de ser parte de un contenido que le permite mostrarse tal cual es. “Es una responsabilidad muy padre que llevo muy feliz porque yo me siento muy así, soy súper familiar, mega rosa, y mi carrera siempre ha sido muy tranquila, muy de mi casita, de mi esposo, muy estable… Hubo un matrimonio súper bonito con ‘MasterChef’ y estoy feliz. Ahora se me han vuelto a acercar los niños, porque antes tenía esta imagen malvada de las telenovelas y como que el programa me catapultó nuevamente al gusto de toda la familia”.

MasterChef Junior 2016 está acercándose a la recta final, le quedan tres domingos, Anette destaca que quedan varias sorpresas sobre el tintero, como la que acaba de pasar cuando la producción viajó a Londres. La conductora se ha convertido en un catalizador para los concursantes que, entre prueba y prueba son consumidos por los nervios y las ganas de presentar un excelente platillo.

“Entre las mamás que están para apoyarlos y los jueces, ellos llegan conmigo, me cuentan sus cosas, a veces lloran conmigo o están como loquitos brincando y dando vueltas. Entonces sí, es una relación muy padre la que tengo con los niños”.

Temporadas para rato

Anette confesó que Azteca alista cuatro temporadas más de “MasterChef”, dos de adultos y dos de niños, de hecho la primera de estas —la de adultos— ya la veremos próximamente, pues hace unos días se realizó el casting para elegir a los nuevos integrantes que pelearán por coronarse como el mejor cocinero de México.

“Siempre estoy preocupada de lo que le vamos a ofrecer a la gente en la próxima temporada. Trabajan cientos de personas como locos, entre un ’Master’ y otro, nunca han dejado de trabajar. Es muy interesante que, cuando estamos rumbo al final del show, la gente no quiera que se acabe, se pregunta qué van a hacer los domingos, o qué cuándo empieza el próximo. Esta comunión que es bien complicada de generar, lo ha hecho este programa tan maravilloso, además que ha sido un éxito mundial”.

A diferencia de las otras temporadas que se rodaron en Colombia, esta nueva que llega se grabará en México. “Me da terror por esto de que se vayan a enterar quien gana, aquí somos bien chismosos los mexicanos. Pero bien contenta de estar en mi país, voy a extrañar a la gente colombiana porque son excelentes en todo, comprometidos y bien hechos, fue un gran aprendizaje trabajar con ellos. Y el compromiso para la gente nueva en este proyecto —porque tienen mucha experiencia, por lo que me han contado— es que no nos quedemos atrás, sacar la casta del mexicano”.

¿Cómo han sido los castings?

Anette nota que las personas que ahora acuden a los casting van mucho más preparadas y con todas las ganas de quedarse en el programa. “Ha habido mucho talento, los que toman la decisión de quienes son los 54 con los que vamos a iniciar ya el 30 de mayo, la tienen muy difícil. Esto empezó hace tres años. Entonces, la gente que ama la cocina se ha preparado cañón, cuando llegan ya es más difícil la selección, porque ya no sólo llega al que le gusta la tele o al que el primo lo inscribió, ahora va la gente que sí sabe de cocina”.

La conductora comparte que para estas cuatro temporadas que se aproximan, el lanzamiento al aire entre una y otra será más pausado y eso le permitirá buscar proyectos en series de televisión para también darle empuje a su carrera como actriz.