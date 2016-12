María Gabriela, de las series 'teen' al cine

La actriz venezolana se encuentra en México trabajando en la filmación del largometraje 'Plan B'

GUADALAJARA, JALISCO (29/DIC/2016).- Originaria de Venezuela, María Gabriela de Faría es una actriz que desde muy jovencita comenzó su carrera en la actuación, especialmente el éxito le llegó en series de televisión para adolescentes como “Isa TKM”, “Grachi” y recientemente “Yo soy Franky” para Nickelodeon Latinoamérica. La actriz, quien es reconocida en Colombia, Argentina, Estados Unidos y su país natal, radica en Los Ángeles, pero ahora se encuentra en México rodando la comedia “Plan B”, donde comparte créditos con Natasha Dupeyrón y Stephanie Gerard.

“Estoy muy contenta acá, ya tengo un mes en ensayos, en pruebas, y ha sido una experiencia muy interesante y divertida, es la primera vez que trabajo en México pero he venido muchísimo a promocionar mis otros proyectos. Ésta es una película muy divertida, una comedia romántica, hemos hecho un trabajo de ensayos muy productivo y muy importante, espero que esto se note en la pantalla grande”, comparte en entrevista.

La cinta gira sobre tres amigas que se lanzan a la aventura de buscar un hombre virgen, y a raíz de ese plan que ellas arman, se suscitan situaciones muy cómicas, pero también románticas. “Las tres actrices hemos hecho un muy buen equipo, tenemos muy buena química, de hecho fuimos a ver en concierto a Los Amigos Invisibles, banda venezolana de toda la vida, para que conocieran un poco de mi tierra”.

María Gabriela explica que aunque tiene un público infantil y adolecente muy cautivo, está interesada en acceder a roles más adultos, divertidos y también dramáticos, comenzando a generar una presencia importante con otros públicos, pero sin dejar de lado la audiencia “teen” que le importa mucho.

“Me parece muy lindo tener la oportunidad de hacer personajes, digamos, suaves, o para el público infantil y juvenil en tele, pero también tener la oportunidad de hacer personajes más atrevidos y adultos en cine, eso me parece que es una combinación ganadora y es lo que me está tocando hacer ahorita. Acabo de terminas justo ‘Yo soy Franky’, fue una experiencia muy bonita y quiero seguir trabajando para el público infantil, pero me gusta explorar en otros mercados que no atente con esto que ya tengo”.

Aún no sabe cómo resultará mediar entre seguir haciendo cosas para los adolescentes y proyectos para audiencias más adultas, por lo pronto vive la experiencia separando sus actividades por formato.

Trampolín internacional

Decidir hacer esta película en México —“Plan B”— fue porque la actriz sabe que ahora en nuestro país el género de la comedia está muy fuerte y hay muchas cintas que han tenido buen éxito en la cartelera, algo que ella no había explorado en Colombia o Venezuela donde este género fílmico no es del todo explorado y explotado.

“En Venezuela no hay este tipo de historias, allá le dan las plata a las cintas que hablan sobre droga, guerra, matanza, de cosas feas y está cool contar estas historias, pero también falta variedad. Colombia es muy parecido también, la comedia colombiana todavía no está al nivel que tienen acá en México, aquí tiene mucho estilo, es muy inteligente y yo tenía muchas ganas de participar en algo así, apenas leí el guión y dije, ‘claro que sí’, estoy contenta de haber aceptado”.

EL DATO

Trabajará para HBO

En los próximos meses María Gabriela estará filmando la segunda temporada de “Sitiados” en Colombia, emisión de ocho capítulos donde dará vida a una indígena que luchará por su tribu. “Es una serie de época, es La Conquista de España, y bueno, a raíz de esto, se desarrollan historias de ficción”.