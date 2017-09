Twitter publica nuevas condiciones de uso

La plataforma social busca protegerse de las ‘fake news’ o ‘noticias falsas’, eliminando todo aquello que viole derechos de autor y marcas comerciales

CIUDAD DE MÉXICO (10/SEP/2017).- Uno de los temas más potentes en redes sociales y la comunidad periodística, es el surgimiento de las fake news o noticias falsas. Si bien diversas plataformas como Facebook buscan combatir contra el contenido no verídico, este es un trabajo más difícil debido a la gran cantidad de notas erróneas existentes, las cuales surgen para distraer sobre los sucesos nacionales e internacionales

Si bien existe una tendencia por parte de las redes sociales de luchar para evitar la propagación de esto, cada uno de ellos cuenta con políticas propias. Un ejemplo de ello, es Facebook con criterios propios sobre los publicaciones de odio y en qué ocasiones deciden eliminarlos. Sin embargo, en esta ocasión, Twitter, la aplicación de microblogging llama la atención de varios tras actualizar sus condiciones de uso.

De acuerdo con diferentes medios, a través de los nuevos estatutos, la plataforma social busca protegerse de las fake news al reeditar sus normas establecidas en 2016, donde no se responsabiliza por el contenido publicado en su red en las diferentes perfiles de los usuarios. Actualmente, tiene aproximadamente 330 millones de cuentas activas al mes y es muy conocida por la facilidad de crear sesiones falsas y difundir rumores no confirmados.

Twitter solo eliminaría aquello que viole derechos de autor o de las marcas comerciales, pero se deslinda del resto.

Dentro de las nuevas condiciones, cada dueño de su cuenta es el responsable del uso de los servicios, así como de la información publicada. De igual forma, la compañía se reserva el privilegio de eliminar cualquier publicación que viole los derechos de autor o de las marcas comerciales sin tener aviso previo.

Por último, al enviarse y publicarse contenido a través de la aplicación, el usuario otorga un permiso mundial no exclusivo y libre del pago de derechos para poder ser utilizado, copiado, reproducido, procesado, adaptado, modificado, transmitido, etc., por cualquier medio de comunicación o método de distribución y las compañías no pagarían nada a las personas por ello.

Las normas entrarán en vigor a partir del 2 de octubre y los usuarios, al usar la aplicación, aceptan estas nuevas políticas de forma implícita. La firme postura de la empresa con respecto a no responsabilizarse sobre los datos de su plataforma, llama la atención de muchos, sin embargo, es su manera de protegerse ante la gran cantidad de noticias falsas diarias en los medios de comunicación como en redes sociales.