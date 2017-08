Conoce los métodos anticonceptivos más efectivos

Es importante realizar una revisión ginecológica donde se te indique qué método es el que más te conviene

CIUDAD DE MÉXICO (29/AGO/2017).- Los fallos más frecuentes de los métodos anticonceptivos son la desinformación del mismo y por tanto un mal uso, además de las circunstancias especiales de cada persona y el tipo de anticonceptivo.

Según explicó la ginecobstetra, especialista en infertilidad, Clarissa Castro, es importante saber que "todos los métodos anticonceptivos tienen un margen de error, aunque existen unos más seguros que otros".

Castro añadió que entre los métodos más seguros está el implante anticonceptivo y el dispositivo intrauterino (DIU). Sin embargo, es necesario tener en cuenta que "todas las mujeres son diferentes y por ende todas necesitan diferentes métodos. Por eso, antes de decidirte a planificar es importante realizar una revisión ginecológica donde se te indique qué método es el que más te conviene", aportó.

Embarazo

La anticoncepción y el embarazo son temáticas frecuentes; sin embargo, existen dudas prominentes respecto a las mujeres que usan anticonceptivos y quedan embarazadas.

Pero ¿es posible quedar embarazada aun utilizando un método seguro? Castro dice que sí. "Diversos factores pueden ser detonantes, como olvidar la pastilla o la fecha exacta de la inyección o incluso que la paciente no se de cuenta del desplazamiento de DIU", explica.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula que en los países en desarrollo unas 214 millones de mujeres en edad fecunda desean posponer o detener la procreación, pero no utilizan ningún método anticonceptivo moderno.

No obstante, a escala mundial, el uso de anticonceptivos modernos ha aumentado ligeramente, de un 54 % en 1990 a un 57.4 % en 2015.

Riesgos

Respecto a los riesgos para embarazada utilizando métodos anticonceptivos, la especialista en infertilidad responde que pueden ser muy pocos, pero siempre se debe estar alerta ante cualquier cambio dentro del ciclo.

"Si la paciente usa anticonceptivos orales combinados y está embarazada probablemente se debe a que las inició cuando el ciclo ya había iniciado y hubo ovulación. En estos casos, dado que la paciente está embaraza y toma sus pastillas, existen la posibilidad de una pérdida del feto (naturalmente)", aclaró Castro y agregó que esto suele ocurrir en las primeras cuatro o seis semanas de gestación.

"Cuando esto ocurre la paciente muchas veces no se da cuenta y experimenta una especia de sangrado excesivo", explicó. Pero, recalcó, que las probabilidades son pocas.

Asimismo, "si la paciente usa solo progestina, no ocurre mayor cosa", añadió Castro, dado que esto incluso le da mayor seguridad al cuerpo lúteo (estructura que mantiene el embarazo en las primeras semanas).

¿Y qué pasa con métodos no hormonales, como el DIU? "Cuando la paciente queda embarazada mientras utiliza el DIU, el médico deberá decidir si quita o no el dispositivo. Y este no se puede extraer, el embarazo se puede llevar a término, siempre y cuando el DIU no interfiera".

En este sentido, la ginecóloga aconseja que cuando la paciente se entera que está embarazada, es esencial que acuda a su médico de cabecera de inmediato y posterior a ello se adhiera a los controles necesarios. Todo esto para que el especialista conozca sobre la vitalidad del embarazo y si no existe un embarazo ectópico (embarazo fuera del útero).

"Otro de los métodos es la inyección y dado que la paciente no ve regla mientras la utiliza, no se da cuenta del embarazo. En muchos casos las pacientes llegan a consulta porque se ven pancita y tienen hasta las 20 semanas", aunque el riesgo que ocurra algo grave es leve.

"Lo que me alegra es que en la actualidad las pacientes ya están alertas ante cualquier situación que suceda y por ello acuden a los centros hospitalarios a preguntar. No siempre pasa, pero quizá ahora es más frecuente", apuntó.

Eficacia

La organización Planned Parenthood señaló que existen diversos métodos anticonceptivos, los cuales mencionamos a continuación. Entre paréntesis encontrarás su nivel de eficacia respecto a la prevención de embarazos no deseados:

Abstinencia (100 %)

Implante anticonceptivo (99 %)

Dispositivo intrauterino (DIU) (99 %)

Esterilización (99 %)

Vasectomía (99 %)

Lactancia (98 %)

Inyección anticonceptiva (94 %)

Parche anticonceptivo (91 %)

Anillo anticonceptivo vaginal (91 %)

Píldora anticonceptiva (91 %)

Diafragma (88 %)

Esponja anticonceptiva (76-88 %)

Capuchón cervical (86 %)

Condón (82 %)

Condón femenino (79 %)

Métodos de observación de la fertilidad (76 %)

Coitus interruptus o eyaculación fuera de la vagina (73 %)

Espermicida (71 %)