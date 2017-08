Arte social 'Little sun'

Olafur Eliasson y Frederik Ottesen diseñaron una luz y cargador de teléfono solar del alto rendimiento

'No se trata sólo de adornar el mundo… sino de asumir la responsabilidad'. Olafur Eliasson, TED Talk, 2009.

GUADALAJARA, JALISCO (26/AGO/2017).- La palabra evolución engloba la idea de un cambio o transformación gradual de algo. El desarrollo sostenible hace énfasis en un cambio sobre la conciliación entre el bienestar económico, los recursos naturales y la sociedad, para asegurar la prosperidad del planeta y sus habitantes. Es posible dividirlo en tres partes: ecológico, económico y social. Si imaginamos estas tres palabras como un esquema de esferas que se unen en tripartita por uno de sus lados, el resultado de esta unión es “lo sostenible”. Las Naciones Unidas en un punto sobre este tema habla sobre “garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”. Es de esta premisa que se formula la pregunta: ¿es el arte una vía que cumpla con los principios de desarrollo sostenible para garantizar el acceso a energía sustentable?

El artista contemporáneo Olafur Eliasson (Dinamarca, 1967) –conocido por su elegante simplicidad y trabajo directo con el tema de la luz–, y su amigo e ingeniero Frederik Ottesen, han desarrollado el proyecto Little Sun, descrito como “una luz y cargador de teléfono solar del alto rendimiento”. La idea tuvo su inicio en el trabajo artístico de Olafur, The weather project, para el Tate Modern, Londres, en 2003. Al exponer un “sol” artificial dentro de las instalaciones del Turbine Hall, encontró que la producción artística tenía los mismos principios técnicos para desarrollar una lámpara de luz solar, portátil, y asequible al público. El resultado es un proyecto en crecimiento que oferta no sólo lámparas sino ahora también cargadores de energía (principalmente para móviles), cuyo objetivo social es llevar luz y energía para transformar la vida de los 1.1 billones de personas sin acceso a las mismas, iniciando en países como Etiopía, Uganda, Kenya, Burundi, Senegal, África del Sur, Zimbabwe.

Por lo tanto, el arte si es una vía para el desarrollo social ya que al funcionar como una extensión de nuestra interconectividad tiene la capacidad de resolver temas urgentes, como es el acceso a la energía, de una forma que no sólo sea comprensible a la mente, sino tangiblemente asequible y logísticamente alcanzable.

Alejandro López Morales

ECOS DEL DEBATE

“Es un tanto general hablar de las necesidades de México tomando en cuenta la desigualdad en el país, esto puede llevar a complejizar el proceso de la toma de decisiones, ya que en una sociedad donde existen sectores de la población que no cuentan ni con los servicios más básicos, se vuelve un tanto complejo homogeneizar sus necesidades, así como la implementación de políticas públicas que sean efectivas y a su vez equitativas”.

Tanya Vanessa del Real Padilla

“A primera vista, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, parecerían ser la solución a muchos de los problemas que enfrenta nuestro país, pero no podemos dejar de lado que varias problemáticas que buscan ser solucionadas son viejas conocidas, por ende debemos cuestionarnos como romper con las malas prácticas para generar el cambio, en este sentido México tendrá la libertad de seguir actuando guiado por sus intereses, pero también deberá asumir la responsabilidad de su éxito o fracaso”.

José René Guerrero Rocha

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

“El cambio empieza por uno mismo”

¿Quién es Fabiola según Fabiola?

Es una persona en constante construcción y crecimiento, su persona tiene un fuerte vínculo con sus raíces y entorno familiar, pero sobre todo con su presente, el cual está encaminándola hacia su destino final, a través de diversos retos y oportunidades que han ido presentándose.

La definiría también como una persona con un corazón enorme, el cual siempre está buscando ayudar a los demás, con sus seres queridos es protectora y odia las injusticias, pero su rasgo más característico es su claridad; no tiene reparo en decir las cosas como son, aunque a veces suene un poco ruda, para ella la honestidad es lo más importante. Gracias a los retos que ha enfrentado, es que tuvo la oportunidad de toparse con el proyecto que ha permitido enfocar su carrera y futuro profesional: MY World México.

Por medio de su experiencia, primero como voluntaria y ahora como Coordinadora, ha conocido a personas increíbles con los mismos ideales y voluntad para ayudar a ser de su país uno mejor. Sin duda, ha sido la mejor experiencia de su vida, ya que también en lo personal le ha permitido crecer y conocerse mejor, pero más importante, ha tenido podido hacer lo que le gusta.

¿Qué son para ti los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Para mí los Objetivos de Desarrollo significan la oportunidad de cambiar el rumbo de nuestro país y las problemáticas que lo aquejan. Al ser considerados como la promesa más grande, debemos apropiarnos de ellos para construir espacios donde los diferentes sectores de la sociedad colaboren en rediseñar las políticas y programas enfocándolos hacia un desarrollo sustentable colectivo.

¿De qué manera utilizas los Objetivos de Desarrollo Sostenible durante tu vida diaria?

Gracias a los casi 4 años que llevo trabajando con los Objetivos, he ido incluyéndolos en mi rutina por medio de pequeñas acciones, desde limitar el uso de papel, elaborar composta para mi jardín con los residuos, hasta compartir noticias o artículos referentes a alguno de los Objetivos en mis redes, para que mis contactos también se informen sobre el tema.

El cambio empieza por uno mismo y todos formamos parte de la solución para hacer del mundo uno mejor, y una de las virtudes de los ODS es que todas y todos podemos lograr cambios importantes, incluso con la más pequeña de las acciones.

¿Consideras que los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen algún impacto en la juventud? ¿Por qué?

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible brindan a la juventud las herramientas que necesitan para construir en sus espacios locales plataformas de discusión y generar un compromiso activo a través de su aprovechamiento como agentes de cambio para alcanzar el desarrollo sustentable que se desea. Mi generación y la siguiente son la pieza clave para lograr cumplir los ODS, si se trabaja en conjunto y unimos nuestro potencial, podremos crear la ruta hacia un país y mundo mejor.

¿Qué estrategia utilizarías para que tanto como jóvenes y adultos conocieran a detalle los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Lo que hemos estado haciendo en My World México es utilizar redes sociales, es el medio de comunicación más rápido ahora, aparte se han llevado a cabo webinars y foros para tener esta cercanía con las personas y poder escuchar sus dudas y preguntas respecto a la Agenda 2030 y los Objetivos. Otra estrategia que ha funcionado es ir a dar pláticas a escuelas en los diferentes niveles, para que los chicos también comiencen a familiarizarse con ellos.

*Mensaje a los jóvenes

“Súmate Mar Adentro”*

Me gustaría invitar a los jóvenes a participar en las diversas plataformas y foros que se desarrollan en sus comunidades, ya que la mejor forma de contribuir para marcar diferencia es llevar a la acción sus capacidades e ideas y contribuir con los Objetivos de Desarrollo. Mar Adentro les ofrece esta oportunidad, en la que podrán mejorar sus habilidades de debate y discusión, así como convivir con otros chicos con ideas similares a las suyas.

PERFIL

Fabiola Lizárraga Galván

Estudiante de Relaciones Internacionales en ITESO, Coordinadora de Gestión Interna en My World México, Embajadora My World Jalisco, Voluntaria en ONU México.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

My World México

Establecida a inicios de 2016, MY World México es una iniciativa de la Campaña de Acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas que busca la movilización de organizaciones y personas a favor de la implementación, monitoreo, financiamiento, seguimiento, socialización y evaluación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS en México a través de fortalecer los mecanismos de participación y rendición de cuentas de los ODS mediante la generación y recopilación de datos y evidencias, particularmente de la Encuesta Global de las Naciones Unidas para un Mundo Mejor MY World 2030. La iniciativa se acompaña por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), la academia, el sector privado, el sector público, movimientos sociales y personas voluntarias interesadas.

En México, cerca de 2 millones de personas participaron en la Encuesta Global de las Naciones Unidas para un Mundo Mejor MY World entre los años 2013 y 2015, haciendo que el país fuera el segundo más participativo a nivel global para definir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS. Al día de hoy, más de 30,000 personas han participado en la segunda etapa de este instrumento de consulta (MY World 2030). Asimismo, México ha mantenido su participación activa en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS al participar en la Revisión Nacional Voluntaria del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible; instalar un Comité Técnico Especializado en Desarrollo Sostenible en la Presidencia de la República con la participación de las dependencias de la Administración Pública Federal; instalar un Grupo de Trabajo sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS en el Senado de la República e instalar Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

10 NOTAS POSITIVAS

1. Se pudo observar en el Norte de México el eclipse de Sol.

2. Ejército de EU descubre un “polvo mágico” que genera energía a base de agua.

3. Descubren 91 volcanes debajo de la capa de hielo de la Antártida.

4. Gana IPN primer lugar en la Olimpiada Nacional de las Neurociencias 2017.

5. Extienden en Bellas Artes horario de exposición sobre Picasso y Rivera.

6. Colombia y México se unen Festival Yucatán de Danza Folklórica 2017.

7. Mexicana gana medalla de plata en Mundial de Atletismo Londres 2017.

8. Biblioteca Vasconcelos será sede del Festival de Música y Ceguera.

9. Secretaria de Cultura abre convocatoria para integrar Estudio de la Ópera de Bellas Artes.

10. Oficializan candidatura de CDMX para 2026 como sede del Mundial de futbol.

MAR ADENTRO PROPONE

Para leer…

La Era del Desarrollo Sostenible de Jeffrey Sachs, defiende que el desarrollo sostenible debe convertirse en el marco de la política de cualquier Estado.

Para saber…

El Parque Metropolitano recibe el Urban Thinkers Campus el 28 de Agosto.

Para conocer…

Expo Internacional rujac del 30 de agosto al 1 de septiembre.