Eclipse solar será transmitido en alta resolución

Twitter y The Weather Channel transmitirán en vivo el suceso astrológico

CIUDAD DE MÉXICO (17/AGO/2017).- Las empresas Twitter y The Weather Channel dieron a conocer que transmitirán en vivo el eclipse solar a partir del mediodía del próximo lunes, para permitir a los usuarios seguir el fenómeno natural del desplazamiento de costa a costa, con imágenes de alta resolución y de drones.

Neil Katz, jefe de contenido global y editor en jefe de The Weather Company, empresa de IBM, dijo: "Este eclipse es un evento de una vez en 100 años y vamos a festejarlo como si fuera la víspera de Año Nuevo. Es un fenómeno celestial y un momento cultural que no se puede perder y no podríamos imaginar un socio mejor que Twitter para celebrar esto".

En un comunicado, la red social del pájaro azul indicó que The Weather Channel contará con 10 lugares de trasmisión en localidades estadounidenses, tanto en tierra como en el espacio.

Además, la cobertura contará con imágenes de alta resolución y de drones aéreos de la red Weather, contenidos generados por usuarios desde Twitter, actualización en vivo de las fiestas de observación del eclipse con reporteros de campo weather.com, así como con imágenes en tiempo real desde la NASA.

De acuerdo con Twitter, la transmisión permitirá a la gente de todo el mundo ver y unirse a la conversación #Eclipse2017 y disfrutar el evento natural a través de sus aplicaciones.

Las trasmisiones estarán disponibles de forma gratuita para usuarios registrados y no conectados en Twitter, así como dispositivos conectados a nivel mundial, y podrán acceder en http://eclipse2017.twitter.com o a través de @weatherchannel.