El 2016 fue el año más cálido de la Tierra

El 2016 desbancó a 2015 como el año más cálido en 137 años de registros.

Los indicadores incluyen 'temperaturas terrestres y oceánicas' Las altas temperaturas registradas se debieron a la influencia del calentamiento global WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (10/AGO/2017).- La Agencia Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) de EU. confirmó hoy que 2016 es el año más cálido que ha experimentado la Tierra desde que empezaron esos registros hace 137 años. Esa conclusión figura en el vigésimo séptimo informe "Estado del Clima", liderado por científicos de la NOAA y basado en contribuciones de más de 450 científicos de cerca de 60 países. "2016 desbancó a 2015 como el año más cálido en 137 años de registros", indicó la agencia en un comunicado. "El informe halló que la mayoría de los indicadores de cambio climático siguen tendencias de un mundo en calentamiento", subrayó la NOAA. Esos indicadores, explicó, incluyen "temperaturas terrestres y oceánicas, el nivel del mar y las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera", que "batieron récords fijados el año anterior". Las altas temperaturas registradas en 2016 se debieron a la influencia del calentamiento global y a la fuerza del fenómeno El Niño a comienzos de ese año, según la NOAA. Las conclusiones del estudio no son nuevas, pues la Organización Meteorológica Mundial (OMM) divulgó en marzo pasado su declaración anual sobre el estado del clima, que constató que 2016 batió todos los récords al alcanzarse una temperatura máxima mundial sin precedentes, un nivel excepcionalmente bajo de los hielos marinos y un aumento ininterrumpido del nivel del mar y del calor oceánico. El informe de la NOAA es la evaluación más exhaustiva relacionada con el cambio climático que divulga la Administración del presidente de EU., Donald Trump, que se ha mostrado escéptica con la realidad de ese fenómeno. En esa línea, el Gobierno estadounidense notificó el pasado 4 de agosto formalmente a la ONU su intención de retirarse del Acuerdo de París, como anunció hace dos meses Trump, un proceso que no podrá completarse hasta el 4 de noviembre de 2020, un día después de las próximas elecciones presidenciales en EU.