Facebook anuncia 'Watch', nuevo servicio con plataforma para videos

Ayudará a creadores y editores a encontrar a un público en la red social para promoverse

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (09/AGO/2017).- Facebook anunció hoy Watch, su plataforma de video para formatos cortos y de gama alta, un nuevo servicio para ayudar a creadores y editores a encontrar a un público en esta popular red social para promoverse entre una comunidad de espectadores.

En el lanzamiento, estará disponible para un grupo limitado en Estados Unidos por el gigante de los medios de comunicación social a fin de aprender de los usuarios, editores y creadores de contenido sobre lo que funciona y qué no.

El servicio estará disponible en aplicaciones móviles, de escritorio, portátiles y Facebook TV.

El esfuerzo está a cargo de Ricky Van Veen, el cofundador de CollegeHumor que se mudó a Facebook el verano pasado para convertirse en jefe de la estrategia creativa global. Facebook está alineando dos tipos de programación para su pestaña de video, según fuentes familiarizadas con los planes.

Se incluyen series de corto formato de productores digitales y un puñado de series de calidad de televisión que Facebook está llamando proyectos "héroes".

Para esos programas de alto nivel, se dice que Facebook está buscando gastar alrededor de seis cifras por episodio para obtener la plena propiedad,

Esto le daría la posibilidad de lanzarlos a su audiencia global de 1.900 millones de usuarios activos mensuales y quinees podrán empezar a ver la pestaña el 10 de agosto y la programacion original empezará el 28 de agosto.

Ejemplos de este último incluyen la segunda temporada de la excomedia de MTV "Loosely Exactly Nicole"; el programa de reality "Last State Standing"; "Liga MX" de Univision Deportes; de la MLS; "MLB Live"; "Safari Live" y "We're Wired that Way:" de National Geographic y "Science @ NASA" de la NASA, entre otras.