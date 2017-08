Eclipse total de Sol será visto en toda América

La NASA transmitirá en vivo el fenómeno que sucederá el próximo 21 de agosto

CIUDAD DE MÉXICO (07/AGO/2017).- A 99 años de que ocurriera el primer eclipse solar total en el continente americano, el próximo 21 de agosto tendrá lugar uno de similares características, el cual cubrirá gran parte de América del Norte y se podrá observar en diferentes porcentajes de acuerdo a la ubicación geográfica de cada país.

En este fenómeno, la Luna pasa entre el Sol y la Tierra y bloquea todo o parte del Sol durante un máximo de tres horas, desde el principio hasta el final, según se verá desde una ubicación determinada.

De acuerdo con la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) este eclipse tendrá su período más largo cuando la Luna bloquee por completo el Sol desde cualquier lugar dado a lo largo del trayecto que será de cerca de dos minutos y 40 segundos.

En México, el fenómeno podrá ser visto sólo en un 64 por ciento, a través de telescopios y lentes especiales que instalará El Trompo Museo Interactivo Tijuana, en colaboración con la Sociedad Astrónoma de Baja California.

También podrá verse en Canadá, Estados Unidos, Groenlandia, Centroamérica, Norte de Sudamérica, Oeste de Europa, Noroeste de África, Centro-Norte del Océano Atlántico y área asiática del este de Rusia, señaló la directora del Museo Interactivo, Rosario Ruiz Camacho.

En Estados Unidos, en donde se presentará de forma más profunda y cercana, desde Carolina del Sur a Oregón, es decir desde la costa del Océano Atlántico al Pacífico, lo podrán observar más de 300 millones de personas.

Entre las recomendaciones que emite la agencia espacial estadounidense se encuentran evitar observar el acontecimiento de manera directa, por lo que sugirió observarlo a través de filtros solares como lentes de eclipse o un visor solar portátil.

Los aparatos tendrán que contar con las normas básicas de seguridad.

Asimismo, insistió en evitar emplear filtros caseros y lentes de sol de uso cotidiano, incluso los muy oscuros como reemplazo de los lentes de observación del eclipse.

Un método alternativo para la visión segura del Sol parcialmente eclipsado es con un proyector de agujeros.

Con este método, la luz del Sol fluye a través de un pequeño agujero -como un agujero de lápiz en un pedazo de papel, o incluso el espacio entre los dedos- en una pantalla improvisada, como un trozo de papel o el suelo.

Es importante sólo mirar la pantalla, no el Sol. Nunca mire el Sol a través del agujero de alfiler no es seguro, recalcó.

En coordinación con profesionales médicos y científico, la agencia espacial estadounidense proporcionará información adicional sobre seguridad a todas aquellas personas que deseen observar el eclipse.

En Estados Unidos más de seis mil 800 bibliotecas distribuirán gafas de seguridad certificadas, además se realizan trabajos con científicos para llevar a cabo eventos de visualización y actividades antes y durante el fenómeno.

NASA Television realizará una cobertura especial del programa en vivo titulado "Eclipse Across America: Through the Eyes of NASA".

La emisión de casi cuatro horas incluirá imágenes sin precedentes del eclipse, de numerosas naves espaciales como la Estación Espacial Internacional, aviones y globos de gran altitud, además de observaciones en tierra.

También, transmitirá en vivo las actividades en parques, bibliotecas, estadios, festivales y museos de todo el territorio estadounidense, y redes sociales.