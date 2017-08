Con cambio de sede pretenden fortalecer el Instituto de Astronomía y Meteorología

La actual no puede modificarse por estar en un edificio que es patrimonio histórico

GUADALAJARA, JALISCO (07/AGO/2017).- Con la finalidad de tener mejores laboratorios y mayor espacio, que les permitirá contratar a más investigadores y trabajar mejor en los proyectos que tienen quienes ya trabajan ahí, la Universidad de Guadalajara (UdeG) tomó la decisión de cambiar la sede del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

“Un edificio para el Instituto debe tener todas las condiciones de infraestructura, además de algunos laboratorios especializados en algunos aspectos, como de óptica, mecánica, electrónica. Entonces, se necesitan condiciones bastante especiales y eso, desafortunadamente, no lo podemos tener aquí porque el edificio no se puede crecer, por ser histórico”, comentó Hermes Ramírez Sánchez, director del IAM.

Actualmente, el Instituto se encuentra junto a los Arcos de Guadalajara, en un edificio que data de finales o mediados de 1800, por lo cual el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ordena que se tiene que respetar la fachada original y no se le pueden hacer grandes modificaciones, con el objetivo de no perder el patrimonio.

“También necesitamos crecer porque cada vez tenemos más investigadores, necesitamos albergar a más personas, para también invitar a gente de otras partes del mundo para que nos puedan compartir sus experiencias en otros lugares y seguirnos consolidando como un instituto de investigación de alto nivel”.

Con respecto a los 100 años de investigación, Ramírez Sánchez aclaró que el cambio de inmueble no los afectará, ya que varios de los aparatos que utilizan se quedarán en el edificio actual, para, precisamente, no tener que comenzar de cero.

“Hay cosas que son inamovibles de este lugar, por ejemplo la estación meteorológica, porque la información siempre se ha tomado aquí. Otra de las cosas que no se pueden mover son las balizas, que son grandes estructuras rectangulares en donde se determinó la longitud, latitud y altitud de Guadalajara”.

Señaló que el radar doppler tampoco está en condiciones de moverse, ya que no se tiene un lugar en dónde colocarlo, para poderlo explotar a 100 por ciento.

El proyecto del nuevo edificio, el cual le fue presentado hace poco, participaron los investigadores del IAM, con el fin de decir qué necesitaban para realizar sus funciones. El director comentó que el proyecto sería muy beneficioso para el crecimiento del Instituto. “Nosotros aquí nos adaptamos a lo que hay y este edificio se hará a la medida de lo que necesitamos, lo cual es muy diferente”.

La nueva sede del IAM se construirá en el complejo del Centro Universitario de Tonalá, se tenía proyectado el inicio de las obras el 20 de julio, pero en el Visor de Obras de UdeG aún no aparece. La construcción durará ocho meses.

JALISCO, SIN OBSERVATORIO ASTRONOMICO PROFESIONAL

Debido a que el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) quedó en el Centro de la ciudad y no se cuenta con el equipo adecuado, Jalisco no tiene un observatorio astronómico de alto nivel. Así lo dijo Hermes Ramírez Sánchez, director del IAM.

“Cuando el Instituto de Astronomía comenzó aquí, esto era vacío, no existía absolutamente nada. Entonces, se tenían condiciones muy buenas para las observaciones astronómicas, hay que recordar que éstas necesitan poca luz y, en ese tiempo, se podían hacer observaciones sin ningún problema. Hoy en día ya no lo podemos hacer, porque estamos en el Centro de la ciudad y está todo iluminado”.

Aunque en estos momentos se siguen haciendo observaciones con motivos lúdicos, las investigaciones reales se realizan en los grandes observatorios del mundo. “La mayoría de los profesionales apartan tiempo en esos institutos, se van, toman sus datos, los traen y aquí los trabajan”.

En el bosque de La Primavera se instalará un telescopio, que será totalmente automático. Sin embargo, tampoco será uno de alto nivel, pero permitirá trabajos de investigación menores.

Sobre el radar doppler, dijo que el actual edificio no es un lugar adecuado para tenerlo. “Es un instrumento que no debió haber sido puesto aquí, se tenía que haber puesto en otro lugar, uno mucho más alto, en donde no tenga interferencias”.

La historia

En 1889 se instaló el Observatorio Astronómico y Meteorológico del Estado. Después, cuando la Universidad de Guadalajara se funda, como tal, en 1925, el Instituto de Astronomía y Meteorología queda a su cargo, siendo el primer instituto de investigación que tuvo la máxima casa de estudios.

A partir de esa fecha, se ha trabajado en varios proyectos de investigación y dado servicios a la ciudadanía, como el pronóstico del tiempo.

Dentro de sus instalaciones, se encuentra el telescopio con el que trabajó el presbítero Severo Díaz, quien fue considerado, en su tiempo, uno de los mejores meteorólogos del país.