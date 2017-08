Tres de cada 10 personas en el mundo tienen obesidad

Estudio revela, que en 2015 murieron cuatro millones de personas por enfermedades relacionadas al sobrepeso como las cardiovasculares, la diabetes o diversos tipos de cáncer

VALENCIA, ESPAÑA (06/AGO/2017).- Un estudio sobre los efectos en niños y adultos del sobrepeso y la obesidad, en el que ha participado la Universidad de Valencia (UV), revela que más de dos mil millones de niños y adultos sufren problemas de salud relacionados con el exceso de peso, un 30 por ciento de la población mundial.

El estudio, publicado en la revista "The New England Journal of Medicine", se ha realizado en 195 países y durante 25 años (1980-2015).

El trabajo, del que es coautor el catedrático de la UV Rafael Tabarés-Seisdedos, advierte de que un porcentaje creciente de personas mueren por problemas de peso al aumentar enfermedades como las cardiovasculares, la diabetes o diversos tipos de cáncer.

De los cuatro millones de muertes atribuidas al exceso de peso en 2015, casi el 40 % se produjo entre las personas cuyo índice de masa corporal (IMC) estaba por debajo del umbral considerado "obeso".

Los resultados, según el investigador, son "realmente alarmantes" a nivel global, también para España, y especialmente para grupos de población más vulnerables como niños, y advierte de que "estamos subestimando la magnitud del sobrepeso y la obesidad y las consecuencias sobre la salud".

Con más de dos mil 300 colaboradores en 133 países, el estudio GBD examina más de 300 enfermedades y lesiones.

El trabajo incluye estudios sobre los efectos del exceso de peso y los posibles vínculos entre el alto IMC y los cánceres de esófago, colon y recto, hígado, vesícula y vías biliares, páncreas, mama, útero, ovario, riñón y tiroides, así como la leucemia.

Según la investigación, en 2015 el exceso de peso afectó a 2.2 mil millones de niños y adultos en todo el mundo, el 30 por ciento de la población mundial, e incluye a casi 108 millones de niños y más de 600 millones de adultos con IMC superior a 30, el umbral de la obesidad.

Indica además que la prevalencia de la obesidad se ha duplicado desde 1980 en más de 70 países y ha aumentado continuamente en la mayoría de las otras naciones.

Entre los 20 países más poblados, el nivel más alto de obesidad entre los niños y los adultos jóvenes fue en Estados Unidos en casi el 13 %; y Egipto, que encabezó la lista de adultos obesidad en alrededor del 35 %, mientras que las tasas más bajas fueron Bangladesh y Vietnam.

China con 15.3 millones de habitantes y la India con 14.4 millones de personas tienen el mayor número de niños obesos; Estados Unidos con 79.4 millones y China con 57.3 millones tenían el mayor número de adultos obesos en 2015.

En España, el 20 % de las mujeres mayores de 20 años son obesas y el 16 % de los hombres, lo que supone un aumento de 5 puntos porcentuales respecto a 1980, añade el estudio.