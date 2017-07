Todo lo que debes saber de los fibroides uterinos

Los fibroides son tumores benignos, pero sí provocan síntomas similares a un tipo muy raro de cáncer llamado sarcoma uterino

CIUDAD DE MÉXICO (29/JUL/2017).- Que levante la mano la chica que esté bien enterada sobre este tipo de tumores. ¿Alguien? ¿Nadie? Vaya, pues aunque los fibroides (o fibromas) uterinos no estén dentro del temario de salud en la prepa o en la ''secu'', todas deberíamos estar bien informadas. Como leíste al principio del artículo, más del 70% de las mujeres tienen altas probabilidades de sufrir por culpa de estos tumores.

- Los fibroides uterinos son súper comunes: También conocidos como miomas, estos tumores son increíblemente comunes. Un estudio de hecho descubrió que entre el 70 y 80% de las mujeres los tendrán al llegar a los 50.

- No son cancerígenos: Los fibroides son tumores benignos, pero sí provocan síntomas similares a un tipo muy raro de cáncer llamado sarcoma uterino. Desafortunadamente, los científicos no han desarrollado un método confiable para detectar el sarcoma, mas que con cirugía para remover los fibroides. Y si tienes fibroides, te recomendamos discutir el riesgo de sarcoma uterino con tu ginecólogo.

- Las mujeres afro-americanas son más propensas: Es de dos a tres veces más común que una mujer afro americana los tenga que una latina. En estos casos, los fibroides también se desarrollan a temprana edad, crecen más y causan síntomas más severos. Y las probabilidades de tener los miomas se incrementan más si nunca has tenido hijos, sufres de sobrepeso o alguien en tu familia los ha desarrollado.

- Muchas no presentan síntomas y no requieren tratamiento: Pero para esto hay buenas noticias: los fibroides solamente requieren tratamiento cuando provocan síntomas, y en la mayoría de los casos esto no sucede. Siempre y cuando se discuta el riesgo del sarcoma, no es necesario un tratamiento clínico en lo absoluto, mientras esté en observación a largo plazo.

- Son la principal causa de histerectomías: Más de 200 mil histerectomías (la extirpación quirúrgica del útero) son realizadas cada año en los Estados Unidos a causa de los fibroides uterinos. Este procedimiento, además de volverte infertil, conlleva muchos riesgos. Sin embargo, esta es solo una opción para mujeres que presentan muchísimo dolor y una gran variedad de síntomas.

- Pero la histerectomía no es la única opción: Ahora en día hay una gran variedad de terapias médicas para disminuir o alentar el crecimiento de estos tumores, los cuales incluyen tratamientos hormonales, terapia de ultrasonido o incluso una miomectomía, la cual retira los fibroides dejando el útero intacto. Y si estos tumores no necesitan ser eliminados, hay otros tratamientos que pueden ayudar con los síntomas, así como el confiable ibuprofeno y pastillas anticonceptivas.

- El síntoma más común es un flujo menstrual abundante: Y con abundante nos referimos a abundante, incluso con coágulos. Además, estos fibroides pueden provocar sangrado entre periodos, la necesidad de orinar, cólicos, inflamación en el abdomen y dolor durante el sexo.

- No te vuelven estéril, pero sí dificultan el embarazo: La mayoría de las mujeres con fibroides no tienen problemas para embarazarse, pero a veces causan complicaciones. Un estudio sugiere que ciertos tipos de miomas pueden cambiar el tamaño y la forma del útero, lo cual podría alterar la capacidad de una mujer de embarazarse, aunque los expertos estiman que los tumores causan sólo un 1 o 2% de casos de infertilidad.

- Los científicos siguen sin saber qué los causa: La causa precisa de las mutaciones que provocan los fibroides no es estable, a pesar de su alta prevalencia e impacto clínico.

Investigaciones recientes estudian el impacto de las hormonas como el estrógeno y progesterona, pero últimamente también se han considerado otros factores como la dieta, ambiente y hasta los niveles de estrés y ansiedad.