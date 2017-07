Diego Giovanni recibe prótesis impresa tridimensionalmente

Al menor ya le habían puesto una pieza, que fue sustituida por otra a su medida exacta

GUADALAJARA, JALISCO (19/JUL/2017).- La tecnología tridimensional (3D) es una realidad en la medicina. Tal como si se uniera una pieza de rompecabezas a otra, o como si se unieran piezas Lego, hoy Diego Giovanni será operado en el Antiguo Hospital Civil ''Fray Antonio Alcalde'', para recibir una prótesis craneal 3D de un material llamado metacrilato.

Hace un año, Diego Giovanni cayó desde un segundo piso, cuyas lesiones lo mantuvieron un mes en terapia intensiva, entre la vida y la muerte, por una inflamación en el cerebro.

El proceso de su recuperación ha sido largo y pesado para su familia, originaria de Tepatitlán, pues su padre tuvo que dejar de trabajar para poder dedicarse 100% al cuidado de su hijo, mientras que también su mamá se hace cargo de sus otras cuatro hijas y de Diego.

El adolescente de 14 años no tiene la mitad de su cráneo, por lo que su prótesis le ayudará a proteger su cabeza, además de mejorar su estética, comenta el cirujano plástico del hospital, Juan Eduardo Pérez de la Torre.

El proceso se llama craneoplastía, que requiere abrir el cuero cabelludo, levantarlo, ver los bordes del hueso y colocar la prótesis exacta.

''Las características del accidente hicieron que lo que recubre al cerebro, al colapsarse, se calcifica y queda rígido, entonces cuando se le pone la prótesis queda hueco y es muy difícil de llenarlo con un contorno que siga bordes. Ya le habían puesto una primera prótesis y no fue exitosa porque queda un hueco y se llena de líquido''.

Fue por eso que se pensó en una prótesis 3D y, para lograr contar con ella, el equipo de médicos, encabezado por Pérez de la Torre, ha conseguido apoyos para el gasto de todo el proceso, pues la familia del menor es de escasos recursos.

''La parte del cráneo que falta, la tomamos a imagen y semejanza del lado bueno, hacemos un copy-paste y un negativo. Ya hacer el borde es complicado porque el cráneo tiene muchas partes, con diferentes grosores, entonces es una prótesis que lleva demasiados contornos''.

Actualmente, Diego Giovanni tiene dificultad para hablar y caminar, recibe fisioterapia y medicamentos. Sin embargo, desde ayer espera cirugía con buen ánimo, motivado, con una sonrisa y con chistes para las personas que los visitan.

Se tiene contemplada que la cirugía se realice esta mañana, con una recuperación hospitalaria de un par de días, dependiendo del resultado, para continuarla en casa.

El señor Martín Cuevas de Alba, papá de Giovanni, dijo estar agradecido con el equipo de médicos del Hospital Civil, por todo el apoyo recibido. Se encuentra contento y nervioso a la vez.

''Ha sido un proceso largo, nos cambió la vida desde el accidente porque nos decían que no iba a caminar, que quizá no se movería, pero ahorita ahí va, y sin toda la gente que nos apoyó no hubiéramos podido; mi hijo desea de corazón tener su cabecita completita y echarle ganas a sus terapias''.