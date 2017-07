Este lunes se celebra el Día Mundial del 'Emoji'

Sumándose a las celebraciones, Facebook compartió algunos datos interesantes sobre el uso de los ''emojis'' en el mundo. Por ejemplo, señalan que más de 60 millones de estos se emplean sólo en su red social al día, y que más de cinco mil millones son utilizados en la aplicación de Messenger diariamente. En méxico, el ícono más usado es el de la cara amarilla con corazones en los ojos, y en escala global, el que más aparece en las conversaciones es el correspondiente al ''Face With Tears of Joy'' (con lágrimas de risa) y el ''Face Throwing a Kiss'' (lanzando un beso).

