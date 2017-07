Miden tejido graso para evitar infartos

Idean un método no invasivo para identificar inflamación en vasos sanguíneos

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (13/JUL/2017).- Un grupo de científicos ideó un método no invasivo que analiza imágenes y, potencialmente, puede ayudar a los médicos a identificar mejor la inflamación de los vasos sanguíneos.

La revista Science Translational Medicine publicó que la técnica, creada por un equipo de la Universidad de Oxford, identifica esta inflamación a partir de medir el tejido graso alrededor de las arterias con tomografía computada.

Para los autores del estudio, esta métrica podría revolucionar la estimación del riesgo de sufrir un infarto y los tratamientos clínicos para las enfermedades cardíacas.

“Una detección temprana de la inflamación vascular podría permitir el desarrollo de estrategias dirigidas a la prevención y el tratamiento de múltiples estados de las enfermedades”.

Para Science Translational Medicine, la ventaja clave de este método de análisis es su capacidad de “detección temprana de los cambios en los vasos sanguíneos, antes de que se pueda establecer una enfermedad vascular”.

“Hemos desarrollado una tecnología emocionante que detecta la inflamación en nuestras arterias del corazón”, afirmó Charalambos Antoniades, uno de los investigadores que realizó este estudio. “Las arterias del corazón están rodeadas de un tejido graso y hemos descubierto que esta grasa tiene la capacidad de sentir la inflamación que viene de estas arterias. Como resultado, cambia su composición y se vuelve más acuoso y menos graso cuando se deposita cerca de una arteria inflamada”.

“Nuestro nuevo método también permite detectar la placa pequeña pero inflamada de las arterias coronarias que está más propensa a romperse y, por lo tanto, a punto de causar un ataque”, aseguró Antoniades.

La investigación también “establece un marco para futuras pruebas clínicas que demuestren el valor predictivo de este método”, agregaron representantes de la revista.

“Quizás lo más importante sea que la probabilidad de que una arteria coronaria se bloquee y cause un infarto no está necesariamente relacionada solo con su grado de estrechamiento”, explicó Keith Channon, profesor de medicina cardiovascular de la Universidad de Oxford. “Esto significa que mucha gente no está enterada de que tiene un alto riesgo de un ataque al corazón, porque los estudios actuales no detectan ningún estrechamiento o no distinguen cuáles son los que tienen mayor probabilidad de causar un infarto”.