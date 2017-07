Juno sobrevoló con éxito la Gran Mancha Roja de Júpiter

La nave no tripulada de la NASA estuvo más cerca de Júpiter que ninguna otra antes, en el marco de un largo viaje que podría arrojar nueva luz sobre las fuerzas que mueven la Gran Mancha Roja del planeta.

