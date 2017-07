Captan primeras imágenes de singular 'tigre pálido' en India

“Ocasionalmente puedes ver tigres de colores más claro, pero no son nada comparado con este. También hay algunos tigres pálidos en cautiverio, particularmente en Estados Unidos, pero estos tigres ‘cóctel’ engendrados de esa manera, con genes de tigres blancos”, comentó Belinda Wright, fundadora de la Wildlife Protection Society of India (Sociedad de Protección para Vida Salvaje en India), para The Guardian.

Ray declaró para medios internacionales que se encontraba recorriendo el parque junto con un guía cuando observaron al tigre entre los matorrales, debido a que no mostró señales de agresividad decidió detenerse para fotografiar al animal. Cuando realizaba las tomas se percató que el tigre era diferente a otros, pues no era completamente blanco sino de un tono naranja muy pálido.

I recently encountered a very rare and pale #tiger in #Nilgiri Biosphere Reserve. A sub-adult with colour morphism. pic.twitter.com/3Jks7OAkGx