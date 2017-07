Oso muerde a adolescente en la cabeza mientras dormía

El animal lo movió cuatro metros antes de que sus compañeros lo ahuyentaran

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (10/JUL/2017).- Un empleado de un campamento en Colorado despertó con un "inmenso dolor"... Un oso le estaba mordiendo la cabeza.

El instructor de 19 años, que sobrevivió, contó cómo pudo escuchar el "crujido" de su cráneo entre los dientes del animal, que lo movió cuatro metros antes de que otros campistas lo ahuyentaran.

"Me agarró, me haló, luego mordió la parte de atrás de mi cabeza y me arrastró", contó el joven, identificado solo como Dylan, a la televisora Denver 7.

"Esa fue la parte más lenta, pareciera que duró por siempre", añadió el joven, que evocó la sensación de la respiración del oso en su cuello.

"Tengo cuatro marcas de donde entraron las garras", indicó al canal KTVB-TV, mostrando también las huellas de las mordidas.

El episodio ocurrió el domingo en Ward, a unos 32 kilómetros de Boulder, Colorado: Dylan estaba en un saco de dormir al lado de un lago junto a otros cuatro consejeros cuando el animal lo golpeó a las 04h15 (11h15 GMT).

"Por un segundo pensé que estaba soñando pero luego me dije: 'esto duele demasiado para ser un sueño'", indicó el empleado de este campamento enfocado en chicos cristianos.

El instructor fue llevado al hospital y volvió con nueve grapas en su cabeza.

Guardaparques de Colorado buscan el oso para cazarlo. Las autoridades dijeron que este tipo de ataques son poco frecuentes.