La nave Juno volará sobre la Gran Mancha Roja de Júpiter

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (10/JUL/2017).- Una nave no tripulada de la NASA tiene previsto volar sobre una gran tormenta en Júpiter, en el marco de un largo viaje que podría arrojar nueva luz sobre las fuerzas que mueven la Gran Mancha Roja del planeta.

Tonight’s the night I'll fly over #Jupiter’s #GreatRedSpot! Closest approach is 6:55pm PT. Images expected July 14 https://t.co/WT5XqfiQfD pic.twitter.com/AZgA4cIEyT