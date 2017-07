Pide ‘coopera’ para comprarse laptop en Campus Party

La computadora de un campusero dejó de funcionar el primer día del evento

GUADALAJARA, JALISCO (08/JUL/2017).- A "anónimo" Gutiérrez le pasó lo peor que le puede suceder a un campusero: su laptop dejó de funcionar el primer día de Campus Party. En la madrugada, mientras estaba jugando en la tienda de campaña, su computadora se apagó de buenas a primeras y ya no quiso prender.

"Mi hermano y yo llegamos el miércoles a las 11 de la mañana y estuvimos con las computadoras trabajando todo el día. Como a eso de la una o de las dos de la mañana mi computadora simplemente se apagó, pensaba qué tal vez se había desconectado o le había pasado algo a la pila y le volví a dar al botón de poner pero nada".

"La destapamos, revisamos que no fuera el disco duro o el procesador pero no había ningún problema. Lo más seguro es que sea algo de la tarjeta pero no tenemos herramienta para probarla aunque si así fuera ya representa un gasto mayor".

"Anónimo" es ingeniero industrial así que con la "muerte" de su laptop se quedó sin herramienta de trabajo. También se quedó con las ganas de participar en el Hackatón.

Como una broma, sus amigos le sugirieron pedir dinero para comprarse una laptop nueva y puso una caja de pizza como alcancía. Para su sorpresa la gente comenzó a dejarle monedas, etiquetas y hasta sobresitos de catsup para ayudarlo. "Eso demuestra el ambiente campusero, que todos nos ayudamos. Tal vez hoy es por mí pero mañana por ti".

"Estuve revisando aquí en Campus Party y hay ofertas de varias empresas. Me acerqué al stand de Alienware y hay una computadora que me llamó mucho la atención porque es económica y muy competitiva en cuanto a hardware".

"Anónimo" duda que alcance a juntar dinero para comprarse la computadora que le llamó la atención pero indica que lo que logre juntar se irá al fondo para comprarse un nueva máquina. Los interesados en ayudarlo, pueden buscarlo en las mesas junto al escenario principal.