Malala se une a Twitter

La historia de Malala, de 19 años, fascina más en Occidente que en su propio país, Pakistán. AP / ARCHIVO LO MÁS POPULAR

DE TECNOLOGÍA Exceso de glucógeno en músculos afecta resistencia en deportes Científicos avanzan contra el ‘mal de las hamburguesas crudas’ Hidratación garantiza buen funcionamiento del cuerpo Compartir:











Invita a sus seguidores a pelear por las niñas junto a ella La Premio Nobel de la Paz abre una cuenta en la red social y ya rebasa los 100 mil seguidores GUADALAJARA, JALISCO (07/JUL/2017).- La Premio Nobel de la Paz del 2014, Malala Youzafsai, se unió este viernes a la red social Twitter y a menos de una hora de su primer tuit la joven paquistaní rebasó los 100 mil seguidores. En una serie de tuits, Malala, de 19 años, compartió que este viernes es su último día en la preparatoria y su primer día en Twitter. Escribió que está emocionada por su futuro, aunque terminar la escuela la causa emociones encontradas pues sabe que muchas niñas no pueden terminar su educación. También anunció que la próxima semana iniciará una gira a la que llama #GirlPowerTrip por Medio Oriente, África y América Latina para reunirse con jóvenes y escuchar sus historias, así recordó que las niñas son las armas más poderosas para pelear por la igualdad y la educación. “Dentro y fuera de Twitter, estaré peleando por las niñas - ¿me acompañarían?”, invitó en su último tuit del día. La historia de Malala, una joven que sobrevivió milagrosamente a un ataque talibán hace cinco años, fascina en Occidente mucho más que en su propio país, donde su imagen no suscita tanta unanimidad. El 9 de octubre de 2012, varios islamistas irrumpieron en el autobús escolar en el que volvía a su casa después de las clases en Mingora (norte de Pakistán) y uno de ellos preguntó: ¿Quién es Malala? Luego le disparó un balazo a quemarropa en la cabeza. Increíblemente, el proyectil no acabó con su vida. En estado de coma, Malala fue evacuada a un hospital en Birmingham, en el Reino Unido, donde recuperó el conocimiento seis días después. Había nacido la leyenda Malala. EL INFORMADOR / DANIELA RAZO

Hi, Twitter. — Malala (@Malala) 7 de julio de 2017

Today is my last day of school and my first day on @Twitter [THREAD] — Malala (@Malala) 7 de julio de 2017

Graduating from secondary school (high school) is bittersweet for me. I'm excited about my future, but... 2/ — Malala (@Malala) 7 de julio de 2017

....I know that millions of girls around the world are out of school and may never get the opportunity to complete their education. 3/ — Malala (@Malala) 7 de julio de 2017

Next week, I will be back on my #GirlPowerTrip to meet girls in Middle East, Africa & Latin America. 4/ — Malala (@Malala) 7 de julio de 2017

Each girl’s story is unique — and girls' voices are our most powerful weapons in the fight for education and equality. 5/ — Malala (@Malala) 7 de julio de 2017

On and off Twitter, I'm fighting for girls — will you join me?​ 6/ — Malala (@Malala) 7 de julio de 2017