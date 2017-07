Interesarse en la ciencia nunca pasa de moda

La mayoría de las personas se fascina con la teconología, pero le aburre aquello que la origina y la sustenta

GUADALAJARA, JALISCO (01/JUL/2017).- En estos tiempos es claro que los intereses de las personas están cada vez más atentos a los avances tecnológicos, los nuevos gadgets de entretenimiento, productos domésticos o de oficina que nos facilitan los procesos y la comunicación. La ciencia por otra parte, es un tema un poco tabú, tachado de aburrido, que de hecho va muy de la mano con la tecnología.

Para comprender ambos, es necesario saber que la ciencia es la realización de una hipótesis, experimentándola y comprobando sus resultados, para ello se necesita de ciertos avances tecnológicos que faciliten el trabajo científico y así, el de la humanidad. ¿Ven? Son el uno para el otro.

Hoy no conozco muchas personas interesadas en temas científicos, de hecho tampoco recuerdo el último trabajo escolar que tuve de este tipo, pero me pasa que con el entendimiento que poseo, detenerme a escuchar una conferencia sobre salud, la explicación de alguna enfermedad o simplemente la historia del paracetamol, es un tema bastante enriquecedor y sorprendente.

Será también esa idea de que no nos concierne porque no somos médicos, la realidad es que sí lo hace, la información de todo lo que nos rodea crea en las personas un camino recto y seguro hacia sus decisiones, debido a que en la vida nos vamos a topar con un sinfín de obstáculos donde hasta el mínimo conocimiento puede sacarnos de un apuro. ¿Sabía usted que tenemos más de 100 millones de neuronas, que funcionan como un segundo cerebro en nuestro aparato digestivo? Ese es un tema muy interesante que no está de más conocer, aunque sea por curiosos.

Nayeli Estrada Barragán

ECOS DEL DEBATE

“El rol de la literatura en la enseñanza de la medicina”

“La gran virtud de la literatura es esa capacidad por llevarte a nuevos escenarios totalmente desconocidos, y partiendo de la idea de una falta de conocimiento sobre alguna temática, utilizar la literatura en sus diferentes géneros, pero sobre todo, en las novelas, considero permite un mejor acercamiento de un público ajeno a un rama como la medicina, disciplina que por sí sola es compleja pero que sin embargo es de relevancia para todas las personas”.

Carolina García Vargas

“Creo que es bastante importante ya que amplía el vocabulario y la capacidad de expresarse sobre temas diversos pudiéndose así relacionar con personas fuera del contexto medico. Cuando un médico está acostumbrado a leer cosas fuera de lo científico se le hace más fácil comprender otro tipo de temas, de igual manera creo que a las personas que se han acercado un poco más a la lectura tienen mayor capacidad de poder externar su conocimiento”.

Juan Carlos Anguiano

“Los límites de la literatura, sobrepasan incluso el consultorio médico”

La idea simple de estar en presencia de un médico, es una conversión de actitudes y respeto en nuestra cultura social, donde se marca en gran parte una línea divisoria entre ellos y el resto del mundo, olvidando de cierta manera el lado humano que ellos mismos poseen.

En el caso de la literatura, es comprensible asegurar que un libro escrito por uno de ellos, y especializado en las neurociencias, precisamente tenga una jerga complicada, específica y temas complejos para un solo tipo de público; pero Jesús Ramírez Bermúdez, nos muestra como aquel paradigma se rompe con cada página de su obra.

“Un diccionario sin palabras” es el último libro de este autor, que nos presenta un lado más humano sobre las enfermedades neurológicas, específicamente de la “afasia” que es la pérdida del lenguaje, adentrándonos en la experiencia del paciente, y en contraparte, en el estado personal del médico adentrándonos en la relación que tienen ambos durante el trayecto, dejando ver al lector, un estado realista de las preocupaciones, miedos y alegrías que ellos viven en cada historial clínico.

“El libro analiza mucho las actitudes del clínico, del médico, yo le llamo que es como un detrás de cámaras de lo que está pasando en su mente, por ejemplo, estados de optimismo irreflexivo, producidos por el éxito terapéutico, o estados de pesimismo producidos por el desencanto paulatino de la enfermedad. Entonces también trato de analizar esa dimisión”.

Jesús se declara graciosamente un “ñoño estudioso” con orgullo, dedicado por completo al mundo académico científico, y también desde hace años a la literatura, ya con tres libros publicados, una actividad que comenzó como un entretenimiento y finalmente como una pasión en su vida.

Y es esa transición de la medicina a la literatura uno de los aspectos más curiosos en él, confesando que es una de las cosas más naturales desde su infancia, teniendo un padre escritor que les inculcó desde pequeños el hábito y amor a los libros.

“Desde niño veía el mundo como un campo de posibilidades, me aficioné mucho a la literatura fantástica, que me permitía ver el mundo de otra manera, recuperar ese sentido de magia, y luego fui a la ciencia ficción, porque esta me dejaba ver las posibilidades futuras del mundo, los mundos alternos que podemos imaginar”.

En este punto, socializa sus dos actividades tanto en el ramo de la ciencia como en el de la literatura, apelando a que no tienen muchas diferencias entre sí.

“Esa transición de medicina a literatura a mí se me da de una forma muy natural, pienso que la medicina es un lenguaje y que los médicos todos los días están haciendo literatura, lo sepan o no lo sepan, están haciendo conversaciones donde el intercambio de palabras tiene una dimensión literaria, hacen historias clínicas cuando escriben las de sus pacientes en sus computadoras, están creando ya una especie de literatura, aunque no tiene intenciones estéticas ni artísticas”.

Y en el caso de la lectura, asegura que es un pilar fundamental que impulsa el desarrollo de distintas cualidades en las personas, tanto intelectuales como emocionales, las cuales son claves para el entendimiento y la comunicación efectiva.

“Una de las cosas que desarrolla la literatura es la capacidad de atención sostenida para mantener la concentración durante periodos más prolongados, esto permite que se pueda procesar la información de manera más compleja y que seamos capaces de asimilar asuntos más abstractos y complejos que indudablemente son necesarios para el desarrollo social”.

Mensaje para los jóvenes “Súmate a Mar Adentro”

Disfruten y aprovechen al máximo las posibilidades del debate, creo que nos hace desarrollar tanto la inteligencia como habilidades que no son precisamente intelectuales sino emocionales; la simpatía, la empatía, el sentido del respeto para poder tener un debate civilizado, tener reglas éticas. En ese sentido yo los animaría a buscar en el debate eso que los filósofos europeos llaman la “ética del debate” a mi modo de explicarla es ver a los otros como iguales, con la misma inteligencia que la propia, el respeto en el sentido emocional, tratando al otro con consideración empatía y demás, pero por supuesto utilizar al otro como oportunidad para desarrollar al máximo mi propia inteligencia.

PERFIL

Jesús Ramírez Bermúdez

Jefe de la Unidad de Neuropsiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN), autor de 73 artículos científicos y de tres textos literarios. Ha obtenido distintos premios por sus investigaciones y ensayos.

VOLUNTADES

The Big Van Theory

Científico sobre ruedas

The Big Van Theory tiene un objetivo muy claro: acercar la ciencia para todos. Y la manera en que lo hacen, les ha permitido entender que en muchas ocasiones no se trata de un desinterés o apatía de la sociedad hacia las ciencias, ni conciben un papel determinante en los medios de comunicación y los espacios que brindan a contenido científicos; tiene que ver con una brecha entre el lenguaje científico y un lenguaje más común y universal que permita el entendimiento de los avances en esta rama.

Big Van es un grupo de monologuistas científicos cuyo objetivo es acercar la ciencia al público general, mostrando los avances más recientes en diferentes ámbitos de la ciencia: biología, química, matemáticas, física, ingeniería, de una forma divertida y comprensible. Más allá de que la gente que los ve se quede con datos duros de la ciencia, lo que buscan es despertar en ellos un interés de fondo, el interés por la ciencia.

“La ciencia tiene que aproximarse a la gente de una manera que le sea atractiva, nosotros utilizamos el humor, pero hay otras muchísimas maneras y lo que nosotros vemos es que utilizando el humor como vínculo para contactar con el público como un lenguaje un poco, digamos más universal.” integrante de Big Van.

Y es justo ese el punto medular, encontrar distintas maneras de acercar la ciencia y la medicina a os distintos públicos, así como lo realiza The Big Van Theory, a través del humor y los monólogos, como lo hace Jesús Ramírez Bermúdez, a través de la literatura y las novelas.

10 NOTAS POSITIVAS

1. Alumnos del IPN facilitan condiciones de aprendizaje para personas con discapacidad.

2. Estudiante de la UNAM representa a México en China en Ciencias Físicas.

3. Ingenieros del Politécnico desarrollan videojuego de peleas que fomenta la actividad física.

4. El Instituto de Matemáticas de la UNAM se ha convertido en un centro de entrenamiento olímpico.

5. Facultad de Arquitectura de la UNAM capacita a albañiles y maestros de obra.

6. Alumno de la UNAM participará en Olimpiada de Física en Indonesia.

7. Enactus CUValles de la UDG es el ganador de la Competencia Nacional Enactus México 2017.

8. Realizarán la tercera edición del Encuentro Creadores de Danza.

9. Del 26 de junio al 02 de julio se realiza El 1er. Festival de Teatro para los Primeros Años.

10. El ex-Beatle Paul McCartney anuncia concierto en México.

MAR ADENTRO PROPONE

Para leer…

“ Un diccionario sin palabras y tres historias clínicas” por Jesús Ramírez Bermúdez, este ensayo afronta los conflictos éticos de la práctica médica.

Para conocer…

Jalisco Campus Party se realizará del 5 a l 9 de julio en Expo Guadalajara.

Para saber…

En 1968 se fundó la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, A.C.