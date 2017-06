Cohete reutilizable pone en órbita un satélite búlgaro

La firma privada SpaceX lanzó hoy con éxito el cohete Falcon9 desde una plataforma en Cabo Cañaveral

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (24/JUN/2017).- La firma privada estadounidense SpaceX lanzó hoy con éxito desde una plataforma en Cabo Cañaveral, en Florida, un cohete parcialmente reutilizable Falcon 9, el cual puso en órbita al satélite BulgariaSat-1.

Una vez puesto en órbita el satélite de 3.7 toneladas, el primero geoestacionario de comunicaciones de Bulgaria, la parte reutilizable del cohete aterrizó sobre un buque para aviones no tripulados que estaba en medio del Océano Atlántico, llamado "Of Course I Still Love You".

La actual versión del Falcon 9 está en servicio desde diciembre de 2015.

"Confirmado despegue exitoso de BulgariaSat-1 a una órbita de transferencia geoestacionaria", publicó hoy Space X en su cuenta oficial de Twitter, en donde también dio cuenta del éxito del lanzamiento y aterrizaje de Falcon 9.

La compañía daba cuenta así del despegue y posterior separación del satélite, el primero que el país europeo lanza en 36 años y el segundo en toda su historia.

Musk escribió en su cuenta de Twitter que tras el despegue el cohete se hallaba "extra caliente" y alcanzó la cubierta del barco con dureza, pero al margen de ello el aterrizaje fue "bueno".

El despegue se efectuó a las 3:10 de la tarde, hora del este de EU (19.10 GMT), y casi 40 minutos después el satélite ya se encontraba en órbita, en donde se espera pueda estar operativo por lo menos 15 años y provea servicios de televisión digital en Europa.

SpaceX espera que su cohete "Falcon 9" pueda finalmente ofrecer una solución comercial práctica a la industria aeroespacial, con una tecnología que podría generar un cambio rápido, con vuelos frecuentes, quizá hasta una docena de veces antes de ser retirado, en vista del abaratamiento que permite la reutilización.

En 2014, la compañía firmó un contrato de 20 años con la NASA para utilizar la histórica plataforma de lanzamiento 39A, la cual tiene una historia que se remonta a comienzos de la década de 1960, cuando acogió el famoso programa de las misiones Apolo.

A partir del contrato, la compañía privada ha hecho mejoras para modernizar la plataforma y sus sistemas operativos, y desde este emplazamiento ha lanzado sus cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy.

El próximo lanzamiento que hará la firma se efectuará el domingo desde la base Vandenberg Air Force, en Santa Bárbara, California.