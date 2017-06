Hacen recomendaciones para evitar 'hackeo' y espionaje

Los usuarios pueden caer en robo de información o 'secuestro' de sus dispositivos móviles

GUADALAJARA, JALISCO (23/JUN/2017).- Para no pasar por la sensación de ser espiado como dijo el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, que se sintió al usar dispositivos móviles, un experto menciona recomendaciones para evitar ser víctima de hackeo y espionaje: instalar un antivirus, no descargar apps desconocidas y no ingresar contraseñas en plataformas poco confiables.

Juan Manuel Casanueva, CEO y cofundador de SocialTIC, organización sin fines de lucro dedicada a la investigación, formación, acompañamiento y promoción de la tecnología digital e información para fines sociales, explicó que la mayoría de los usuarios está expuesta normalmente a ataques y virus que circulan en internet que regularmente buscan robar nuestra información o “secuestrar” los dispositivos.

“La primera recomendación es instalar un antivirus en todos nuestros dispositivos: celulares, tabletas y computadoras aunque utilicemos productos de Apple. Esto es fundamental”, señaló.

“Muchas veces las formas de infección vienen de acuerdo a tres puntos: hardware, cuando utilizamos USB o nos conectamos a otras computadoras; descarga de archivos cuando descargan algún programa para ver películas o partidos de fútbol y otro es darle clic a diferentes accesos como los links que nos llegan en mensajes de premios, promociones u otros engaños”.

Señaló que no hay que descargar archivos o programas desconocidos, tampoco dar clic a enlaces que no conozcamos y no ingresar el usuario y contraseña en páginas que puedan ser falsas que contienen premios o promociones.

Explicó que los programas maliciosos cotidianos los puede detectar fácilmente un antivirus por lo que recalcó en la importancia de contar con esta protección en todos los dispositivos como medida de prevención y para eliminar las amenazas.

Casanueva aclaró que la población en general no debe preocuparse por la utilización de software de alta tecnología para espionaje en su contra, como “Pegasus”, pues indicó que éste es tan especializado y costoso que los ataques sólo son dirigidos a personas que se puedan considerar opositores de los gobiernos.

En caso de ser víctima, la recomendación es cambiar de equipo porque éste queda inservible debido a que una vez que se instalan estos programas no se pueden eliminar. “Esperamos que el Gobierno nos aclare quién está comprando, contra quién se está usando y cómo se está utilizando este tipo de tecnologías”.

VOCES

Reaccionan por la publicación de The New York Times

El presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, señaló al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) como la oficina de espionaje político de la Segob y, entre ambas, son las encargadas de espiar a los opositores del Gobierno federal y a periodistas. En un video de tres minutos, publicado en redes sociales, el líder partidista dijo: “No hay duda que la Segob y el Cisen están encargadas de intervenir teléfonos de dirigentes opositores y de periodistas”.

Andrés Manuel López Obrador, líder del Morena

La oficina en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que encabeza Jan Jarab, condenó los actos de espionaje digital y acoso contra periodistas, activistas en contra de la corrupción y personas defensoras de derechos humanos, en México, incluidos de sus familias. “El hecho de que periodistas, activistas y defensores sean objeto de estas acciones resulta especialmente grave por el esencial papel que juegan en un estado democrático de derecho”.

Naciones Unidas para los Derechos Humanos

La periodista Carmen Aristegui, quien según una investigación revelada por The New York Times fue espiada presuntamente por el Gobierno federal, urgió al presidente Enrique Peña Nieto a esclarecer el supuesto uso del programa “Pegasus” para conocer detalles de la vida de periodistas y activistas defensores de derechos humanos. Refirió que la Presidencia ha dado una “respuesta inaceptable” por sólo enviar una nota al editor del diario, en la que negaba la participación del Gobierno mexicano en el espionaje.

Carmen Aristegui

La ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, interpuso una denuncia ante la PGR contra quien resulte responsable del delito de espionaje, ya que sospecha que fue víctima en 2016 –cuando fungía como diputada federal– del spyware “Pegasus”, que infecta teléfonos para espiar a sus usuarios. La diputada priísta con licencia narró que el 14 de agosto de 2016 recibió un mensaje en su teléfono celular que la enviaba a una plataforma distinta a la del servicio de noticias de Uno TV al que accedería inicialmente.

Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán