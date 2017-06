Cassini muestra olas y torceduras en anillos de Saturno

El anillo A expone las ondas producidas por las resonancias orbitales con las lunas que orbitan más allá de los anillos. TWITTER / @CassiniSaturn La ESA fotografía el incendio de Portugal desde el espacio

La NASA presenta su catálogo más completo de exoplanetas

China logra comunicación cuántica entre satélite y la Tierra LO MÁS POPULAR

DE TECNOLOGÍA La ESA fotografía el incendio de Portugal desde el espacio La Guarida: Los cinco mejores juegos de la E3 Google da la bienvenida al verano Compartir:











Los científicos esperan que la nave les brinde una visión de gran alcance de la estructura interna del planeta Las imágenes fueron captadas a una distancia de cerca de 101 mil kilómetros del planeta CIUDAD DE MÉXICO (21/JUN/2017).- La nave espacial Cassini de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) mostró dos imágenes de los anillos de Saturno donde se observan olas y torceduras, provocados por las lunas del planeta. El anillo A expone las ondas producidas por las resonancias orbitales con las lunas que orbitan más allá de los anillos, informó la NASA en su página de Internet. En tanto, las torceduras, acumulaciones y otras estructuras en el anillo F pueden ser por la interacción entre las partículas del anillo y la luna Prometeo, que orbita en el interior del anillo, así como colisiones entre objetos pequeños dentro del mismo. La agencia espacial estadounidense explicó que la imagen fue tomada en luz visible con la cámara de ángulo estrecho de Cassini y fue captada a una distancia de cerca de 101 mil kilómetros de Saturno. Esta última observación se suma a la de bandas de nubes de metano en Titán, luna de Saturno. Así como al video que difundió de forma reciente la agencia, donde Cassini pasa por el hueco que existe entre el planeta y sus anillos. Después de orbitar durante 13 años alrededor de Saturno y a 20 años de su lanzamiento desde la tierra, la NASA decidió finalizar la misión con una caída en el planeta el 15 de septiembre, con el objetivo de proteger y preservar sus lunas para futuras exploraciones. Al final de la misión, los científicos esperan que la nave les brinde una visión de gran alcance de la estructura interna del planeta. Los orígenes de los anillos.