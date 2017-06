Presidente costarricense se come una avispa durante entrevista

El mandatario rendía declaraciones a los medios cuando el insecto irrumpe en la escena

GUADALAJARA, JALISCO (17/JUN/2017).- El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, atravesó un momento que para algunos usuarios en redes fue divertido. Durante una gira que realizaba por la zona sur de su país, ocurrió un suceso que ha sido viralizado en redes sociales: el mandatario comió accidentalmente una avispa mientras rendía declaraciones a la prensa en una transmisión en vivo.

En el video que ha sido compartido a través de distintas redes sociales se puede apreciar con claridad cuando el insecto irrumpe en la entrevista y se dirige a la boca del presidente mientras este hablaba; sin querer, el insecto entra a su boca, ante la mirada de los presentes.

Solís intenta seguir hablando, pero fue inevitable reír por la situación tan chusca. ''Me la comí, me comí la avispa'', dijo, cuando los asistentes comenzaron a reírse. ''Esto no se ve todos los días (…) Proteína pura'', siguió ironizando el líder de costarricense.

El video que circula en redes ha sido aplaudido por usuarios que destacan el buen humor del jefe de estado de aquel país de Centroamérica.