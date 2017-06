La historia en Twitter de un ‘punk’ y una abuelita

Algunas paradas más adelante, un joven punk abordó la unidad y, según la narración de Rodero, con mayor "suavidad que ni la madre Teresa de Calcuta" preguntó a la mujer mayor: "¿No estaría mejor sentadita?" y, dirigiéndose a los dos pasajeros que no quisieron ceder el asiento con anterioridad, exclamó, "pues estos caballeros tan simpáticos estarían encantados ¿no? porque si no estuvieran encantados vaya ¡¡p… mie…!!".

Hoy me pasó una cosa muy guapa en el bus. Iba cargada de bolsas (estoy de mudanza y aprovecho cualquier momento). Iba lleno, me fui al fondo

Yo llego al fondo, deposito casi rozando las puertas, dos bolsas grandes. La mujer me sigue y me mira... cada curva supone un agobio

El otro no contesta. Y el resto... tampoco. Desolada, comprendo que me ha tocado el bus de mierda, siempre hay uno. La mujer y yo,suspiramos

Los dejé charlando y tengo una euforia juvenil que ya ni recordaba... God save the queen/ She's not a human being/and There's no future