¿Qué hacer si tu iPhone queda obsoleto?

Los equipos iPhone 3G, Phone 3GS, iPhone 4 y iPhone 4 CDMA dejarán de recibir soporte técnico

CIUDAD DE MÉXICO (29/MAY/2017).- Recientemente Apple anunció por medio de un comunicado que los equipos iPhone 3G, Phone 3GS, iPhone 4 y iPhone 4 CDMA dejarán de recibir soporte técnico, así que si cuentas con alguno de estos equipos te decimos qué hacer.

La misma compañía de Cupertino responde la incógnita al mencionar que los propietarios de productos iPhone, iPad, iPod o Mac descontinuados pueden “obtener servicio técnico y piezas de Apple o de los proveedores de servicios de Apple durante cinco años a partir de que el producto deja de fabricarse”.

Es así que para los de Cupertino, los productos descontinuados son aquellos que no se fabrican desde hace más de cinco años y menos de siete, y por lo tanto dejarán de recibir soporte, lo que significa que ya no recibirán actualizaciones de iOS, y aunque pueden ser completamente funcionales, si sufren alguna falla, de pantalla, botones, batería etc, estos ya no serán reparados en los centros de servicio autorizados por Apple.

Sin embargo, Apple suspendió el soporte técnico de hardware para productos descontinuados, a excepción de:

-Los productos Mac adquiridos en Turquía. Los propietarios de productos Mac descontinuados pueden obtener servicio técnico y piezas de los proveedores de servicios de Apple de Turquía.

-Los productos adquiridos en el estado de California (EU). Los propietarios de productos Mac descontinuados pueden obtener servicio técnico y piezas de los proveedores de servicios de Apple del estado de California, Estados Unidos.

-Los propietarios de productos iPod descontinuados del estado de California pueden recurrir al servicio de soporte técnico de las Apple Store o comunicarse con AppleCare al número 1-800-APL-CARE

-Los propietarios de productos iPhone descontinuados del estado de California pueden recurrir al servicio técnico de las Apple Store o comunicarse con AppleCare al número 1-800-APL-CARE.