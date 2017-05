México, el país con mayor radiación solar en América

El territorio nacional tiene un potencial de 40 mil megawatts, de los cuales únicamente aprovecha dos mil

CIUDAD DE MÉXICO (22/MAY/2017).- En el continente americano, México es el país con mayor radiación solar, sin embargo, sólo aprovecha el cinco por ciento, señaló el académico titular del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Miguel Ángel Meneses.

Durante la conferencia "Luz y atmósfera" que impartió en el Museo de la Luz, el experto resaltó que según datos de la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica, el territorio nacional tiene un potencial de 40 mil megawatts, de los cuales únicamente aprovecha dos mil.

"Si nuestro país supiera aprovechar la radiación del Sol y convertirla en energía limpia por medio de celdas solares, estaríamos en una situación económica totalmente diferente", aseveró.

El maestro en Ciencias urgió a no dejar pasar la oportunidad y crear carreras dedicadas al aprovechamiento de la energía solar, de acuerdo con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).

''No me puedo explicar cómo es que aún no se han generado las carreras y posgrados donde enseñen a utilizar y fabricar fuentes de esa energía limpia proveniente del Sol", expresó.

El especialista indicó que sin radiación solar los seres humanos no existirían, pero recalcó que también puede llegar a generar efectos negativos si continúa el adelgazamiento de la capa de ozono, la cual evita hasta en un 99 por ciento el paso de luz ultravioleta.

"Lo preocupante es que hasta el 21 de octubre del 2016, las mediciones por satélite de la capa de ozono indicaban que el agujero de la capa de ozono abarca una región profunda sobre la Antártida con un filamento que llega tan lejos como Sudamérica".

Comentó que al adelgazarse la capa de ozono, los rayos ultravioleta tipo C pueden llegar a alterar la información genética de los seres humanos.