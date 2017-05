La NASA muestra imágenes de bandas de nubes recorriendo luna de Saturno

A pesar de que Cassini no tendrá más sobrevuelos cercanos a Titán, la nave sigue observando la luna gigante y su atmósfera a distancia.

Para obtener las imágenes Cassini pasó a 488 mil kilómetros sobre la superficie de la luna, vista que obtuvo durante esta aproximación en un vuelo no dirigido.

It’s a whole swarm of propellers! Learn more: https://t.co/JG5fbsNw2G pic.twitter.com/nCaQ5wbqql