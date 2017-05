Empresa china ofrece prima a empleados por perder peso

El jefe de la firma dice estar preocupado por el sobrepeso de sus trabajadores

BEIJING, CHINA (11/MAY/2017).- El jefe de una pequeña empresa china, preocupado por el sobrepeso de algunos de sus trabajadores, ha convencido a varios de ellos para que se pongan a dieta, ofreciéndoles una prima por cada kilo perdido.

Wang Xuebao, que dirige Kingtian Consulting, una consultoría de Xian, ofrece 200 yuanes por cada kilo de menos, explicó este jueves.

"Desde marzo han participado 20 empleados. La prima más alta alcanza los dos mil yuanes", en el caso de una trabajadora muy motivada que perdió 10 kilos en dos meses, afirmó Wang.

El jefe contó que tuvo la idea de ofrecer esta prima por kilo perdido al constatar que la profesión de consultor era muy sedentaria.

"Nuestros empleados trabajan en la oficina durante toda la jornada y no realizan ejercicio físico. Advertí que muchos de ellos tenían sobrepeso y se me ocurrió animarlos a moverse", manifestó.

"No solo hay que preocuparse de aumentar la cifra de negocios, también hay que prestar atención a la salud. En la calidad del trabajo se notará", declaró.

Con la mejora del nivel de vida y la expansión de la alimentación occidental, los chinos han ganado peso. Los hombres aumentaron una media de 3.5 kilos entre 2002 y 2012 y las mujeres una media de 2.9 kilos, según un estudio de la Comisión Nacional para la Salud y la Planificación Familiar publicada en 2015. Además, la obesidad afecta a cerca del 10% de la población.

Wang, que tiene previsto mantener esta prima durante todo el año, se sorprendió por la velocidad a la que sus empleados adelgazaron, dado que él no cobra la prima... y mantiene sus kilos.

"El resultado me asombra porque yo mismo he intentado perder kilos. No es fácil salir a correr todos los días", reconoció.