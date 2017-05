WhatsApp sufre caída general y las redes sociales enloquecen

El servicio de mensajería no funciona en México ni numerosos países, de acuerdo con las quejas de usuarios

GUADALAJARA, JALISCO (03/MAY/2017).- El servicio de mensajería WhatsApp sufrió esta tarde una caída general, que, de acuerdo con medios especializados en tecnología, es además la segunda que sufre en 24 horas.

En redes sociales hay numerosas quejas por la falla en el servicio y recomendaciones para recurrir a aplicaciones equivalentes.

Según lo que reportan los usuarios, el servicio simplemente no funciona: los mensajes de los usuarios no son entregados y no aparecen las señales de “check”. De tratarse efectivamente de una caída general, son millones de personas las afectadas.