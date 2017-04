Más de la mitad de los niños mexicanos utilizan 'gadgets'

El 69.8 % de la población de seis a 17 años se conecta a Internet con cualquier dispositivo

CIUDAD DE MÉXICO (30/ABR/2017).- De la población de seis a 17 años en México, seis de cada 10 utilizan dispositivos de cómputo (computadora, laptop o tableta) para diversas actividades y de ese universo, 88.5 por ciento los usa para acceder a Internet, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En el marco del Día del Niño, el organismo dio a conocer datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2016, la cual arroja que 69.8 por ciento de la población de seis a 17 años se conecta a Internet con cualquier dispositivo, es decir, computadora de escritorio o portátil, teléfono, televisión y consola de videojuegos.

Además, ocho de cada 10 utiliza los dispositivos en la población de seis a 11 años, y nueve de cada 10 en los adolescentes de 12 a 17 años.

En materia de alimentación, el INEGI destaca que del total de hogares con niñas y niños de cero a 17 años, 16.9 por ciento presenta una situación de inseguridad alimentaria leve, en 9.5 por ciento es moderada, mientras que en 7.6 por ciento es severa.

Del total de hogares con esta población, en 66 por ciento hay seguridad alimentaria, mientras que 34 por ciento tiene al menos un niño o niña con algún grado de inseguridad alimentaria, y 16.9 por ciento de hogares cuya situación de inseguridad es leve.

Por otro lado, cifras de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) en 2014 revelan que el total de población infantil de cero a 17 años, 1.9 por ciento presentó algún tipo de discapacidad.

De ellos, 56 por ciento son niños y 44 por ciento niñas; del total de niñas, niños y adolescentes, 4.8 por ciento tiene alguna limitación, de los cuales 53.1 por ciento son niños y 46.9 por ciento niñas.

Por cada 100 niños con discapacidad, 81 están afiliados a alguna institución de servicios de salud y 85 en el caso de las niñas; entre la población con limitación la proporción es de 85.2 y 86.3 por ciento, respectivamente.

Asimismo, de acuerdo con la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred), cuatro de cada 10 niños y niñas de 12 a 17 años de 47 ciudades de México son víctimas de delito o maltrato.

Dicha encuesta del INEGI estima que en 2014, del total de la población infantil de 12 a 17 años que residió en las 47 ciudades de interés, 5.1 por ciento fue víctima de tocamientos ofensivos y 1.8 por ciento fue víctima de violación sexual o estupro.



De acuerdo con los Datos de la Encuesta Intercensal 2015, uno de cada 10 niñas, niños y adolescentes no asiste a la escuela, y los mayores porcentajes se registran en las edades de tres a cinco años, con 49.3 por ciento.

Los adolescentes de 12 a 17 años que no estudian representan 36 por ciento, situación que aumenta su vulnerabilidad a la marginación, expone el organismo.

Señala que del total de adolescentes de 15 a 17 años que no va a la escuela, solo 56 por ciento concluyó su educación básica, la cual incluye secundaria terminada, 41 por ciento no terminó sus estudios básicos y 2.8 por ciento no completaron ningún año escolar.

Datos del Módulo de Trabajo Infantil (MIT), de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, evidencia que en dicho año, 8.4 por ciento de los niños, niñas y adolescentes realizaban alguna actividad económica, de ellos, 69.8 por ciento son niños y 30.2 por ciento niñas.

De esos, 40 por ciento no tiene la edad mínima para trabajar y 60 por ciento realiza actividades que resultan peligrosas para su salud, seguridad o moralidad y que afecta el ejercicio de sus derechos y su desarrollo integral.

El organismo explica que para el año de referencia, el principal sector de actividad en que se ocupó la población infantil es el agropecuario, con 26.7 por ciento, seguido de servicios con 22.6 por ciento y comercio con 20.2 por ciento.

Y de la población infantil que trabaja, 42.5 por ciento no recibe ingresos por su trabajo; 19.1 por ciento recibe hasta dos salarios mínimos y tres de cada 10 reciben solo un salario mínimo.