América fue poblada mucho antes de lo que se piensa: estudio

Holen y otros expertos presentaron su evidencia en un informe publicado el miércoles en la revista Nature. No sorprende que otros expertos recibieran el informe con escepticismo, ya que piensan que no hay evidencia suficiente.

"La respuesta honesta es que no sabemos", dijo Steven Holen, autor principal del informe y director del Centro de Investigación Paleolítica Estadounidense, una organización sin fines de lucro en Hot Springs, Dakota del Sur. No se recuperaron los restos de ningún individuo.

A study suggests that an unidentified hominin species may have been present in North America 130,000 years ago https://t.co/kjbNDcwZ8A pic.twitter.com/fVe1DxII6N