Astrónomo mexicano recibirá homenaje en Europa por sus aportaciones

Guillermo Tenorio Tagle será reconocido por sus aportaciones a la astrofísica mundial

PUEBLA, PUEBLA (19/ABR/2017).- El astrónomo mexicano, Guillermo Tenorio Tagle, será homenajeado en el marco de la Semana Europea de la Astronomía y las Ciencias del Espacio, por sus aportaciones a la astrofísica mundial.

El propio investigador Titular D del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), dio a conocer que será objeto de un homenaje que se realizará a finales de junio en la ciudad de Praga, República Checa.

"Me avisaron en fechas cercanas a Navidad que querían dedicar uno de los simposios a las contribuciones que he hecho a la astrofísica, lo cual me cayó como regalo.

"Estoy muy contento al respecto, creo que es un increíble honor que mis colegas europeos quieran hacerme una celebración. Definitivamente es un claro reconocimiento a la astronomía mexicana", comentó en entrevista el doctor Tenorio Tagle.

Se declaró como un astrónomo teórico, aunque también ha realizado observaciones, sobre todo en Canarias cuando organizó el Grupo de Estudios de Formación Estelar (GEFE), que produjo muchas tesis doctorales y artículos.

"A mí me gusta la astronomía teórica. Llevo más de 40 años haciendo astrofísica, nunca he colgado la toalla, pienso morirme haciendo astrofísica y simplemente necesitamos las condiciones para seguir adelante con nuestros temas", señaló.

Es líder a nivel mundial en Astrofísica Computacional, reconocido por sus aportaciones fundamentales en los campos de la Hidrodinámica Radiativa con énfasis en los procesos físicos que conllevan a la retroalimentación, tanto positiva como negativa, de la formación estelar.

Es pionero en el acoplamiento de las ecuaciones de hidrodinámica con las de transporte de radiación y de foto-ionización, así como en la implementación de múltiples procesos que causan el enfriamiento por radiación, que han permitido el desarrollo de conceptos centrales que ligan íntimamente a la evolución del medio interestelar con la formación de estrellas en galaxias.

Desde los inicios de su carrera ha propuesto nuevas ideas que han llevado a la predicción de nuevos fenómenos donde destacan, entre muchos otros, los presentados en sus trabajos sobre la evolución hidrodinámica de nebulosas foto-ionizadas, en particular el "Modelo Champagne".

Cuenta con más de 150 artículos científicos en revistas internacionales arbitradas y más de cien artículos de revisión y charlas invitadas a congresos. El número de citas a su trabajo científico rebasa las seis mil.

Actualmente, su investigación se centra en la formación de poblaciones múltiples en súper-cúmulos estelares.

El investigador nació en la Ciudad de México y estudió en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde realizó su tesis de licenciatura con el Dr. Manuel Peimbert.

Además cursó el doctorado en la Universidad de Manchester y, a pesar que tenía la intención de volver inmediatamente a México después de su doctorado, Inglaterra fue el inicio de una estancia en Europa que se prolongó por 27 años.

Durante ese periodo trabajó en el Instituto Max Planck de Astrofísica en Munich, Alemania; el Observatorio Europeo Austral (ESO) en Ginebra, Suiza y el Colegio de Francia en París, donde impartió cursos en 1983 y 1987.

Así como en el Centro de Estudios Nucleares en Saclay, Francia; el Instituto de Astrofísica de Canarias en Tenerife, España, y el Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge en Inglaterra.

"Pasé varios años en Europa en diferentes países y después de mi estancia en Cambridge tomé la decisión de regresar a México, volví al INAOE y llevo ya casi 20 años trabajando en esta institución.

"Yo creo que se puede hacer ciencia en todas partes, pero obviamente es más fácil si tienes los medios para hacerla. Ahora que tenemos nuestro Gran Telescopio Milimétrico y ligas con España donde está el GTC, el telescopio óptico más grande del mundo, estamos en la frontera de la ciencia en muchos temas.

"Estoy muy contento con mis colegas europeos que ahora me quieren organizar una fiesta. Me causa un enorme gusto, la carrera que he hecho no es por tener un homenaje. No hago mi trabajo por estos estímulos, mi carrera es mi pasión. Este reconocimiento, además, es muy importante para la astronomía mexicana y para el INAOE", acotó.

La Semana Europea de la Astronomía y las Ciencias del Espacio es organizada por la Sociedad Europea de Astronomía, consta de distintas actividades, entre ellas un simposio denominado "Estrellas de gran masa, su retroalimentación y súper cúmulos de estrellas masivas" dedicado enteramente a celebrar las contribuciones de Guillermo Tenorio Tagle a lo largo de toda una vida.