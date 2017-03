Joven priista se mete en apuros por criticar una chamarra

Tania Larios se queja de la famosa chamarra 'Mexico is the shit' en su Twitter

GUADALAJARA, JALISCO (14/MAR/2017).- Tania Larios una joven priista se convirtió en blanco de burlas dentro de Twitter luego de que este lunes compartiera una publicación quejándose de la famosa chamarra "Mexico is the shit".

Esta prenda fue creada el año pasado por el diseñador mexicano Anuar Layón, aunque él aclaró que la había hecho sin ideas políticas y como una simple referencia a la frase "is the shit" que significa algo es lo mejor. Así que él tradujo la frase como "México es chingón".

A pesar de esto el lanzamiento de la prenda coincidió con un momento de controversia política, así que la gente comenzó a utilizarla como un Fashion Statement.

Pero tal parece que Tania Larios no se enteró de este movimiento ya que compartió en su cuenta de Twitter la foto de una pareja usando chamarras como estas en un hotel de la Condesa, en la Ciudad de México.

"Cómo es posible qué un hotel mexicano reciba a este tipo de gente que insulta a nuestro país @GRUPOHABITA (en este momento condesaDf) (Sic)" escribió Larios. Por supuesto que los usuarios de esta red social no tardaron en responder; entre burlas y reclamos pusieron en evidencia el desliz que tuvo en su traducción de la frase.

Tania Larios respondió con varios tweets más en los que defendió su postura "Hoy, ya no se debe d prestar a bromas expresarse con malos calificativos sobre México, basta mirar el contexto internacional para saberlo (Sic)", "Digan lo que digan el Nombre de Mèxico no debe de relacionarse con ningún slang", "La próxima vez que vayan a EU usen una chamarra que diga "USA is the shit" a ver que opina migración de su modismo 'cool'".

Sin embargo esto no bastó para que dejaran de lloverle críticas en la red, ya que los usuarios siguieron comentando sus publicaciones con reclamos sobre su desconocimiento del tema.

Cabe destacar que la chamarra está agotada en las dos páginas de internet donde es posible conseguirla y las personas ya esperan el siguiente lote de producción que está programado para salir a la venta este mes.