Primero la asalta, luego le coquetea por Facebook

Una joven de Nuevo León exhibe a su asaltante en redes sociales

GUADALAJARA, JALISCO (13/MAR/2017).- A un curioso ladrón de Nuevo León no le bastó con despojar a una chica de su celular, además la contactó por Facebook para coquetearle.



La historia comenzó en la colonia Villas de San Juan, en Monterrey, cuando la joven identificada en Facebook como "Debas Chavez" se dirigía a una tienda y fue sorprendida por el asaltante que además la golpeó en un ojo para lograr despojarla del aparato.



Días después el mismo delincuente le envió un mensaje a través de la red social para decirle: "Ola yo te asalte. (Quería) Pedirte una dizculpa por k la vdd estas muy guapa y me gustas (Sic)". Debas se limitó a preguntarle si le regresaría su telefono a lo que el sujeto respondió "Te lo kambio por un bezillo (Sic)"



Según la chica el asaltante incluso se ofreció a comprarle un celular nuevo con las ganacias de su venta del mismo teléfono que le había robado. Ella decidió exhibirlo en las redes sociales y compartió capturas de pantalla de dicha conversación que, en estos momentos, ha sido compartida casi 30 mil veces y tiene 18 mil "Me gusta".



"No les había contado que la semana pasada me asaltaron en la esquina de mi casa, y todavía el p*** tiene el descaro de agregarme a face y decirme esas cosas jajajajaja noc si me dió risa, miedo, o si me enamoré jajajaja, y todavía muy orgulloso me dice que el fue el que me asaltó hmm, muerto de hambre ch*** (Sic)", comentó Debas Chavez en la publicación.



La joven no aclaró si presentó una denuncia ante las autoridades por el delito, pero logró que su historia llegará a varios países e incluso que le crearan su propia página al peculiar hombre.