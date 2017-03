Cómo bajar de peso aunque no duermas muy bien

Hacer un ejercicio moderado y comer saludablemente puede ayudar a mantenerte en forma

CIUDAD DE MÉXICO (09/MAR/2017).- Dormir de siete a nueve horas es clave para bajar de peso. El sueño regula las hormonas y te abstiene de convertirte en un monstruo comegalletas que devora todo a su paso. Dormir bien también elimina las hormonas del estrés y te da energía para hacer ejercicio y estar activa.

Aun así, con eso de que vivimos en un mundo increíblemente estresante y con muchas presiones y poco tiempo, es difícil lograr dormir exactamente las horas requeridas de una buena noche de sueño.

Eso no quiere decir que no podrás bajar de peso nunca. Sólo necesitas realizar los ajustes necesarios para tener un poco más de energía y disminuir los efectos de un mal horario para dormir.

• No hagas entrenamientos de Hiit: Esos entrenamientos de alta intensidad queman muchas calorías, pero pueden ser contraproducentes si no duermes bien. Aunque no lo parezca, estos entrenamientos pueden afectar tu pérdida de peso porque incrementan los niveles de la hormona cortisol en tu cuerpo, que ya está lo suficientemente estresado.

• Toma café antes de hacer ejercicio: Seamos claras: si haces ejercicio todas las noches, pero la cafeína te mantiene despierta toda la noche, sáltate este tip. De otra forma, un poco de cafeína antes de hacer ejercicio podría darte suficiente estamina. También se ha comprobado que facilita el ejercicio.

• Haz 10 minutos de ejercicio moderado: Aunque algunos expertos dicen que saltarse el ejercicio para bajar de peso está bien, lo más recomendable es hacer mínimo 10 minutos de ejercicio moderado. Un pequeño periodo de caminata, correr o hasta yoga puede ayudar a quemar calorías, mejorar el humor y el autoestima.

• Compra verdura congelada y granos enteros: Cocinar en casa te da el control de saber qué meterle a tu cuerpo día con día. Y si es muy complicado, tienes la opción de llenar tu cocina de verdura congelada, carne y granos fáciles de realizar, como arroz café y quinoa. Es fácil, rico y saludable.

• Come botanas con proteína, grasa y fibra: Hay investigaciones que demuestran que cuando estamos cansadas, tendemos a comer de más, así que elegir alimentos clave para sentirte satisfecha es súper importante. Pero cuando tengas hambre, combina proteína de alta calidad, grasa y fibra. Pueden ser almendras, huevos hervidos o verduras con hummus. ¿Quieres algo dulce? Opta por una fruta.

• Come cada dos a cuatro horas: Si no comes constantemente, vas a pasar hombre y comerás de más la próxima vez que te toque comer. Pero si comes cada dos a cuatro horas, al menos algo ligero, tendrás el control de tu consumo calórico.