Facebook prueba botón de 'No me gusta' en Messenger

La red social se encuentra realizando pruebas para incorporar la reacción a su servicio de mensajería

GUADALAJARA, JALISCO (06/MAR/2017).- El botón de 'No me gusta' pronto podría ser una realidad, no en Facebook pero sí en Messenger, reporta el medio especializado Tech Crunch.

La red social de Mark Zuckerberg se encuentra realizando pruebas para incorporar a su servicio de mensajería una sección de reacciones, similar a la que hoy se tiene en Facebook, en la que estaría incluido un botón de 'No me gusta'.

"Siempre estamos probando maneras de hacer Messanger más divertido y atractivo. Esta es una prueba en la que le permitimos a las personas compartir el emoji que mejor represente su reacción a un mensaje", confirmó la red social a Tech Crunch.

La nueva sección de reacciones para Messanger busca que un usuario pueda responder rápidamente a un sólo mensaje en una conversación y además de los ya conocidos emojis de risa, sorpresa, tristeza y enojo, Facebook incluyó una mano con pulgar arriba y otra con pulgar abajo.

Sin embargo, más que un 'No me gusta', el emoji del pulgar hacia abajo vendría a representar un 'No' que sería útil en una conversación donde se planea o coordina algo con varias opciones, por ejemplo.

La opción de reacciones en Messanger está en fase de prueba y si agrada a los usuarios que participan en ella, pronto podría ser incorporado a nivel global.

EL INFORMADOR / MARÍA JOSÉ VILLANUEVA