WhatsApp hará volver los antiguos estados de texto

La 'app' dará la opción a sus usuarios de elegir entre 'Status' o 'Stories'

GUADALAJARA, JALISCO (01/MAR/2017).- WhatsApp lanzó la opción de Estados para renovar el modo en que los usuarios ponen sus estados... y no a todo el mundo le gustó, así que, según se informa en Internet, la opción anterior regresará.

La aplicación de mensajería liberó una opción bautizada Estados, 'Status' o 'Stories', muy parecida a las Historias de Snapchat e Instagram, que permite que el usuario escriba un estado de texto, pero siempre y cuando la acompañe de un video o fotografía antes; la publicación, además, desaparecerá a las 24 horas.

Ante las quejas recibidas por la desaparición de los tradicionales estados de texto, la opción regresará, sin que desaparezcan los recién llegados.

Según lo que informan sitios especializados, la función aparece ya en versiones beta de WhatsApp, aunque aún no tiene nombre ni todos los usuarios pueden activarla. En algunas se llama "My about" o "Sobre mí", y la intención es que permanezca en el perfil del usuario hasta que éste decida cambiarla.

La tendencia de colocar opciones como las "stories" llega poco a poco al mundo de Facebook, cuyo dueño, Mark Zuckerberg, es también el propietario de WhatsApp.