Nuevo estado de WhatsApp, inseguro

CIUDAD DE MÉXICO (23/FEB/2017).- Esta semana WhatsApp ha anunciado el lanzamiento de una nueva versión del “estado público” de cada usuario que sólo dura 24 horas.

Se trata de un clon de lo que ya hacía Snapchat desde sus orígenes y al reciente Instagram Stories que, según un comunicado de la compañía de Mark Zuckerberg “permite añadir imágenes y videos de una forma fácil y segura”.

Sin embargo, “tras haber realizado varios estudios del comportamiento de las personas en las redes sociales, la firma de antivirus Panda Security han detectado potenciales riesgos que todos los usuarios de esta nueva versión de WhatsApp Status deberían conocer”, señala Hervé Lambert, Retail Global Consumer Operations Manager de la compañía.

“Hay que tener en cuenta que no podemos contar ciertos detalles de nuestra vida privada a todos nuestros contactos, bien porque no nos interesa que lo sepan, bien porque, aunque los tengamos en nuestros contactos, no sabemos qué podrían hacer con esa información”, añade Hervé Lambert.

Cuidado con la información que compartes en tu estado

El principal riesgo que entraña WhatsApp Status es el uso que le pueden dar los menores a esta red social. Si no hay una supervisión continua de lo que hacen los niños con sus móviles, caben muchas posibilidades de que publiquen en su estado alguna foto o video con imágenes comprometidas.

Asimismo, pueden hacer que esta información esté al alcance de pederastas y otros cibercriminales.

Que los hackers vulneren la seguridad de WhatsApp

Aunque WhatsApp es una plataforma muy robusta y segura, se trata de una aplicación que usan miles de millones de personas. Esto la convierte en un objetivo primordial para los cibercriminales, que siempre buscan atacar al mayor número de personas para obtener mayores “beneficios”.

Por ello, hay que tener mucho cuidado en no compartir información sensible, ni siquiera con las personas de mayor confianza. Los hackers están siempre buscando alguna brecha de seguridad para hacerse con la información personal de los usuarios y sacar algún rédito de ella. De este modo, si los ciberdelincuentes encontrasen la forma de hackear WhatsApp Status y acceder a algún contenido desafortunado que compartiste hace algún tiempo, podrían utilizarlo como moneda de cambio para extorsionarte.

Asimismo, observando todo lo que se comparte en esos videos y fotos del estado efímero de Whatsapp, los cibercriminales podrían obtener información personal de los usuarios. Si conocen el colegio al que van o dónde viven, podrán hacer otro tipo de chantajes o, en el peor de los casos, llevar a cabo un secuestro.

Aplicaciones piratas que añaden supuestamente funcionalidades a Whatsapp Status

Dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos y en lo que respecta a la ciber-seguridad, es todavía menos habitual. Los hackers lo saben bien y cada vez que se pone de moda una nueva red social, desarrollan aplicaciones malintencionadas para aprovecharse de las búsquedas que hacen los usuarios para obtener funcionalidades extra. Por ello, hay que desconfiar de todas las aplicaciones que prometen llevar a cabo acciones que no permite la app original de WhatsApp.